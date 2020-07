Kiel

In den Awo-Servicehäusern waren Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden, nachdem die drei als Kontaktpersonen eines Infizierten aus der vergangenen Woche ausgemacht worden waren. Ursprünglich hatte die Stadt Kiel davon gesprochen, dass drei Corona-Infizierte in den Altenheimen arbeiten. Diese Angabe wurde nun korrigiert: Es handelt sich um Kontaktpersonen.

Vorsichtsmaßnahme: Besuchsverbot in Kieler Altenheimen

Die Mitarbeiter befinden sich derzeit noch in Quarantäne und werden vor ihrem ersten Arbeitseinsatz erneut getestet. In den Altenheimen herrschte bis Montag, 6. Juli, ein Besuchsverbot, die Versorgung der Bewohner erfolgte bis zum Vorliegen der Testergebnisse noch mit FFP2-Masken.

Kita bleibt bis zum Ende der Corona-Quarantäne geschlossen

Die Awo-Kita in Mettenhof bleibt noch bis zum Ende der Quarantäne der betroffenen Kita-Kinder und Mitarbeiter geschlossen. „Der 14. Juli ist der offizielle Starttag“, sagt Irene Sebens, Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbandes Kiel, zu dem die Kita gehört. „Ich bin sehr froh, dass das Hygienekonzept gegriffen hat und es keine neuen Ansteckungen gibt.“

Insgesamt waren am Freitag 70 Corona-Tests durchgeführt worden. Überprüft wurden dabei die Kita-Kinder und Mitarbeiter, die als direkte Kontaktpersonen gelten. Bei den Eltern hingegen wurden nur einige getestet, die Symptome zeigten. Sie hatten zu dem infizierten Kind jedoch keinen direkten Kontakt.

13 neue Coronafälle in Kiel in der letzten Woche

In der vergangenen Woche waren insgesamt 13 neue Corona-Fälle in Kiel gemeldet worden, sieben davon aus einem familiären Umfeld. Der Stadt zufolge war der Ursprung dieser Infektionskette ein Familientreffen, das allerdings unter den derzeitigen Corona-Umständen erlaubt gewesen sei. Ein Kind aus der Familie wurde positiv auf das Virus getestet, es geht in das Awo-Kinderhaus am Sibeliusweg.

