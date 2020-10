Coronavirus in Kiel - Corona-Fälle in einer Kita in Russee: Gruppe in Quarantäne

Zwei Mitarbeiter der Kieler Kita Russee sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. 32 Kinder und sechs Fachkräfte der Einrichtung müssen in Quarantäne, die Kindertagesstätte kann aber geöffnet bleiben.