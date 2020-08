Nach Informationen von KN-online müssen zahlreiche Schüler und Lehrer aus Kiel wegen des Verdachts auf eine Corona-Infektion zu Hause bleiben. Die Schule ist schon die vierte in Kiel, die einzelne Klassen in Quarantäne schickt.

Erneut ein Corona-Fall an Kieler Schule

Von Dennis Betzholz