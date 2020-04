Wer sich bei Gosch ein Fischbrötchen kauft, bekommt seinen Platz in der Schlange und an der Kaimauer zugewiesen – Klebestreifen zeigen die Abstände an. Strenge Vorschriften müssen die Gastronomen an der Kiellinie befolgen. Und wohl deshalb bieten hier nur noch wenige Buden ihre Speisen an.