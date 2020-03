Mit neuen Ideen durch die Krise

Kiel

Beim Sandhafen liefen die Vorbereitungen auf die Sommersaison auf Hochtouren. Nachdem sie ihre Gastronomie an der Kiellinie wegen einer Brandstiftung vorübergehend schließen mussten, waren Bastian Brück und Tim Bielinski mit der Renovierung ihrer schwimmenden Strandbar weit fortgeschritten und wollten zeitnah eröffnen. Doch das Coronavirus macht den beiden Betreibern einen Strich durch die Rechnung. Der Sandhafen bleibt wie alle anderen Restaurants, Bars und Cafés bis auf Weiteres dicht. Um die jetzige Krise zu überstehen, haben Brück und Bielinski die Aktion „gemeinsam stark“ gegründet, der sich bislang 16 weitere Gastronomen angeschlossen haben.

Zu Hause ein virtuelles Getränk genießen

Der bereits vorhandene Online-Shop vom Sandhafen wurde um ein Element erweitert: um einen virtuellen Einkaufswagen, bei dem Produkte aus den teilnehmenden Bars, Cafés oder Restaurants gekauft werden können. Ausgeliefert werden sie allerdings nicht auf dem konventionellen Weg, sondern per E-Mail. „Die Käufer erhalten ein Dankesschreiben mit einem Foto des Getränks, das sie bestellt haben“, erklärt Tim Bielinski. „Die Idee ist, dass sie zu Hause ein virtuelles Bier oder einen Cocktail trinken und sich vorstellen, dass sie dabei in einer Gastronomie sitzen.“ Bezahlt werden die Bestellungen dennoch – als Spende.

Spenden über 1650 Euro

„Bisher konnten wir alle gemeinsam 1650 Euro durch die virtuellen Produkte einsammeln und hoffen, dass weitere Spenden folgen, um die inhabergeführte Gastronomie zu retten“, erzählt Bielinski. Bislang haben rund 150 Menschen gespendet. Als Ansporn zur Hilfe erhalten die Unterstützer nicht nur eine Dankes-Mail, sondern nehmen auch an einem Gewinnspiel teil. Die teilnehmenden Unternehmen haben Gutschein-Pakete geschnürt, die unter den Käufern verlost und eingelöst werden können, sobald die Geschäfte wieder geöffnet haben.

Mamajun gründet "Pick up Store"

Zu den beteiligten Gastronomen zählt auch Viktor Gottschalk, der Inhaber vom Restaurant Mamajun, vom Café Hilda und von der Kaffeerösterei Kopiton. Doch Gottschalk hat weitere Maßnahmen ergriffen, um seinen Betrieb am Laufen zu halten. Sein Restaurant Mamajun hat er zu einem „Pick up Store“ umgewandelt. Aus einer kleinen Durchreiche können Speisen, Getränke oder auch gerösteter Kaffee ausgegeben werden – natürlich unter Wahrung der Hygienevorschriften. Bestellen müssen die Kunden vorher per Telefon. Geöffnet hat die provisorische Gastronomie am Jägersberg von Montag bis Sonnabend von 11 bis 15 Uhr.

Veränderte Speisekarte

Für seinen Bestell-Service hat Gottschalk die Speisekarte geändert. „Wir wollten uns ab Sommer sowieso neu aufstellen, insofern kommt uns das sogar entgegen.“ Der Fokus liegt auf Gerichten, die sich auch als Mittagstisch anbieten. Auch die Produkte aus dem Café Hilda wie Kuchen oder Bananenbrot verkauft Gottschalk aus der Durchreiche, Kaffee als Pulver und Bohnen aus der Rösterei Kopiton gibt es ebenfalls.

„Es läuft gut an und macht auch Spaß, die Gäste kommen weiterhin“, ist Gottschalk mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. „Wir haben ordentlich etwas zu tun. Es hat sich schnell herumgesprochen, dass wir weiter geöffnet haben.“

