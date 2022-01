Kiel

Es ist ein ruhiger Sonntagmorgen in der Elisabethstraße in Kiel-Gaarden. Viele Läden bleiben heute geschlossen. Vor den Märkten und Cafés haben vereinzelte Frühaufsteher für das erste Heißgetränk des Tages Platz genommen. Nur vor „Pavel Hörgeräte“ unweit des Vinetaplatzes stehen die Menschen Schlange. Dr. Michael Lankes und Yannick Wellnitz haben hier heute ihr „Baltic Impfmobil“ geparkt und impfen im Geschäft von Filialleiter Daniel Maier gegen Corona. Es ist ihre zweite gemeinsame Aktion vor Ort – und erneut werden die Spritzen im Minutentakt gesetzt. Für einige ist es der erste Piks gegen Corona. Die Quote ist hier höher als an anderen Standorten des Impfmobils. Von den ersten neun Besuchern erhalten gar acht ihre erste Impfung. Nach etwa zwei Stunden sind es 15 Erst-, 13 Zweit- und 87 Booster-Impfungen.

„Es war bisher schwer, eine Impfung zu bekommen“

Husam Almuhemid (34) ist einer der Erstgeimpften. „Für mich war es bisher schwer, eine Impfung zu bekommen. Beim Hausarzt hätte ich am 3. März einen Termin bekommen“, sagt er. Der 34-Jährige kommt ursprünglich aus Syrien, lebt seit fünf Jahren in Deutschland, arbeitet als Pizzafahrer. „Ich brauche die Impfung, weil ich eine Ausbildung zum Erzieher machen will“, sagt er. Auch der 23-jährige Beynur Atrnosov lässt sich heute zum ersten Mal impfen. „Mein Vater hat mir erzählt, dass es diese Aktion hier heute gibt“, erzählt Atrnosov. Bei einem Arzt in der Nähe habe er es zuvor probiert, aber keinen Termin bekommen.

Die Anmeldung erfolgte vor Ort übers Mobiltelefon, hier bekommt Husam Almuhemid (links) Unterstützung von Helfer und Übersetzer Yasen Erfani. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Beide Männer bekommen vor der Impfung bei der digitalen Registrierung per Smartphone Hilfe. Youssef Komar und Yasen Erfani sprechen persisch, kurdisch, türkisch und arabisch, übersetzen, beantworten Fragen zu Impfungen, helfen dabei, Zweifel aus der Welt zu räumen. „Es gibt Fragen zur Anmeldung, zum Impfstoff oder zur Kombination der Impfungen“, sagt Komar, der als Auszubildender im Hörgeräte-Geschäft arbeitet.

Ziel: Impfangebot mit niedrigen Hürden

Das offene und unkomplizierte Impfangebot mit einem Team aus medizinischem Fachpersonal und Dolmetschern spricht hier viele an. Knapp 300 Impfungen waren es bei der ersten Aktion vor vier Wochen. Schon ab 6 Uhr morgens standen die Menschen vor dem Geschäft. „Wir haben es für die Aktion zur Verfügung gestellt, weil wir von der niedrigen Impfquote hier vor Ort gehört haben. Daher wollten wir das Impfen mit möglichst niedrigen Hürden anbieten“, sagt Unternehmensjurist Philip Pavel.

Gülsen Isik (37), medizinische Fachangestellte, setzt bei Erzieherin Sandra Kulpa (30) die Impfspritze an. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Das größte Problem sei die Sprachbarriere, ergänzt Filialleiter Maier, der parallel zum Akustik-Geschäft auch eine Teststation betreibt. „Viele kennen auch keinen Hausarzt, bei dem sie sich impfen lassen können“, ergänzt er. Eine weitere Problematik, die Maier im täglichen Corona-Testbetrieb auffällt: die vergleichsweise hohe Analphabetenquote. Die mühsame Erfassung der persönlichen Daten geht mittlerweile aber leichter von der Hand. Die Daten auf dem Personalausweis lassen sich per Scan direkt in ein Formular übertragen. Es sind die hier alltäglichen Probleme im Kampf gegen die Corona-Pandemie, die in öffentlichen Diskussionen jedoch nur selten Erwähnung finden. „Man muss einfach mit den Menschen sprechen und ihnen zum Teil auch Ängste nehmen“, sagt Maier.

Impfentscheidung: Viele wollen sich schützen, einige sehen keine andere Wahl

Diese hat auch Jasar Hussaini (27) – allerdings nicht vor der Impfung, sondern vor dem Coronavirus. Für ihn ist es heute die dritte Impfung. Er wohnt in Rendsburg, besucht in Gaarden aber seine Schwester und hörte von der Impfaktion.

Özcan Eris (45) ließ sich am Sonntag bei der offenen Impfaktion in Kiel-Gaarden gegen das Coronavirus impfen. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Auch Özcan Eris (45) aus Kiel-Elmschenhagen lässt sich zum dritten Mal impfen. Ihm bleibe ja keine andere Wahl, sagt er. „Eigentlich wollte ich keine Booster-Impfung. Aber ins Fitnessstudio oder ins Restaurant komme ich ohne ja nicht mehr rein“, sagt er. Statt sich regelmäßig zu testen, nimmt er dann doch lieber das Impfangebot wahr. Wolfgang Lünzmann (67) hingegen will den dritten Piks haben, ist dazu extra aus Flintbek nach Gaarden gefahren. „Ich fahre Taxi, da hat man viel mit Menschen zu tun“, sagt er.

Der 58-jährige Bernd, ebenfalls nun zum dritten Mal geimpft, ist froh über das Angebot in seinem Stadtteil. „Sonst hätte ich mich in der Stadt beim Impfzentrum impfen lassen, aber so spare ich das Busgeld.“ Auch für Sandra Kulpa (30) kommt die Aktion gelegen, „weil wir hier ohne Termin schnell rankommen. Ich habe nur etwa 20 Minuten in der Schlange gewartet“, sagt sie.

Nach ein paar Stunden ist an diesem Sonntag der letzte Piks gesetzt. Etwa 260 Impfungen sind es laut Michael Lankes am Ende der Aktion – davon knapp 30 Erstimpfungen. „Das war heute wirklich nochmal richtig gut. So soll es laufen. Auch mit dieser Zahl an Erstimpfungen hätte ich nicht gerechnet“, sagt der Mediziner, der schon an die nächste offene Impfaktion in Gaarden denkt.