Das Impfen gegen das Coronavirus geht in Kiel wie im ganzen Land nur langsam voran. Wie Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD) am Donnerstag mitteilte, wurde der Impfstoff bislang nur 2073 Menschen im Impfzentrum am Schwedenkai verabreicht. Besser ist die Quote allerdings in den Altenheimen.