Kiel

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Ideen: Das hat sich die Kielerin Nicole Voß (51) gedacht, als sie zum dritten Mal telefonisch und im Internet keinen Impftermin für ihren Vater bekam. Kurzerhand schrieb sie unserer Zeitung und bot in seinem Namen an, dass er zu seinem 100. Geburtstag am 4. Februar als Fotomodell für die Impfkampagne zur Verfügung stünde.

„Mein Vater ist charmant, gutaussehend und verfügt über die altersentsprechenden Modelmaße“, schreibt sie. Die Zuständigen von Ministerium und Kassenärztlicher Vereinigung mussten zwar schmunzeln, lehnten aber dankend ab.

Anzeige

Johannes Voß aus Kiel versorgt sich noch weitestgehend selbst

Ein Artikel in unserer Zeitung hatte Nicole Voß auf die Fotomodell-Idee gebracht. Am 5. Januar lächelte Eckhard Sauerbaum (82), Kiels Alt-Stadtpräsident, in die Kamera. Als einer der ersten wurde er im Impfzentrum im Schwedenkai geimpft. „Das kann mein Papa auch“, dachte sich Nicole Voß, holte sein Okay und machte sich ans Schreiben.

Ihr Vater, das ist Johannes Voß. Er wohnt seit zehn Jahren in der Wohnanlage Prüne, versorge sich noch weitestgehend selbst und erfreue sich bester Gesundheit. „Aber dadurch, dass er noch selbstständig in seiner kleinen Wohnung lebt, wird er leider, anders als andere Senioren in seinem hohen Alter, nicht von einem mobilen Impf-Team heimgesucht“, erzählt die Beamtin.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der vergebliche Versuch, einen Impftermin zu bekommen

Also versuchten Nicole Voß und ihre beiden Geschwister, einen Impftermin für ihn zu ergattern. „Wie Sie sich schon denken können: natürlich erfolglos“, sagt sie. „Ich frage mich immer noch, wie Eckhard Sauerbaum regulär an diesen prominenten Termin gekommen ist, aber wahrscheinlich laufen sein Internet und Telefon auf einem Atom- oder Lichtstrahl.“

Lesen Sie auch:So liefen die ersten Impfungen in Kiel

Sie wolle nicht kritisieren, betont sie. „Aber Senioren, die nicht in einer Pflegeeinrichtung leben, werden derzeit komplett vergessen.“ Auch wenn jetzt Briefe mit einem „Pin-Code“ verschickt würden, seien vermutlich die meisten älteren Menschen, insbesondere die, die keine Unterstützung von Dritten erhalten, auch damit überfordert.

„Ich habe Verständnis dafür, dass nicht alles am Anfang glatt läuft“, schiebt sie hinterher. „Aber wenn Fehler auftreten, muss ergebnisorientiert nachjustiert werden.“ Als sie 50 geworden sei, habe sie unaufgefordert einen Mammografie-Termin bekommen. „Warum macht man das jetzt beim Impfen nicht genauso und bietet älteren Menschen per Post einen festen Termin an?“

KVSH: Geimpft wird ausschließlich nach der Vergabe eines Termins

Ein „frischer, neuer Werbeträger“, so sagt sie, würde der in die Krise gekommenen Impfkampagne derzeit guttun. „Da mein Vater noch topfit ist, wäre er dafür bestens geeignet, zumal er in wenigen Tagen 100 wird.“ Die Stadt Kiel antwortet prompt: „Das Angebot ist nett, aber die Stadt kann keine Termine im Impfzentrum vergeben“, sagt ein Sprecher.

„Dafür gibt es die bekannten Wege des Landes und der Kassenärztlichen Vereinigung per Telefon und Internet.“ Auch Nikolaus Schmidt, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), muss passen: „Die Ärzte der KVSH impfen in den Zentren ausschließlich nach der Vergabe eines Termins.“

Lesen Sie auch: Mitte Februar finden wieder Erstimpfungen in Kiel statt

Der Schwerpunkt liege derzeit auf Impfungen in Pflegeeinrichtungen und die Absicherung der Zweitimpfung, so das Sozialministerium. Impfungen von einzelnen Personen, die über 80 sind und in ihrem häuslichen Umfeld leben, seien aktuell nicht mit mobilen Teams möglich. Das liege auch mit an der eingeschränkten Verfügbarkeit des Corona-Impfstoffes. „Wenn im weiteren Verlauf Impfungen mit weiteren Impfstoffen zum Beispiel durch Hausärztinnen und Hausärzte durchgeführt werden können, könnten diese zum Beispiel auch Hausbesuche bei ihren immobilen Patientinnen und Patienten anbieten“, so ein Sprecher des Ministeriums.

Wie denn nun Ex-Stadtpräsident Eckhard Sauerbaum zum Fotomodel wurde? „Das Land hatte die Stadt gebeten, zum Impfstart am 4. Januar einen Pressetermin im Impfzentrum im Schwedenkai zu organisieren“, sagt ein Stadtsprecher. Gesucht wurden deshalb ältere Menschen, die sich vor den Kameras impfen lassen. „Diese älteren Menschen mussten medienerfahren sein und damit umgehen können, dass mehrere TV-Kameras gleichzeitig auf sie gerichtet sind und die Journalisten ihnen immer wieder die gleichen Fragen stellen.“ Schnell hätten dann auf Nachfrage die beiden ehemaligen Stadtpräsidenten Sauerbaum und Rolf Johanning zugesagt.

Schade, dass die Zuständigen der Stadt da noch nichts von Johannes Voß wussten. Mit so einem „charmanten, gutaussehenden“ 100-Jährigen mit „altersentsprechenden Modelmaßen“ hätte man bestimmt auch prima fürs Impfen werben können.