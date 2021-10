Kiel

Die Corona-Impfkampagne soll trotz der Schließung der Impfzentren vor fast zwei Woche weiterlaufen – vor allem über die Arztpraxen. Den Piks gibt es in Kiel wie im Land aber nicht überall. Wer beim Hausarzt kein Vakzin mehr bekommt, kann auf offene Angebote setzen. Die soll es in Kiel an verschiedenen Orten geben.

Die Nachfrage nach Erstimpfungen habe inzwischen nachgelassen. Daher würden nicht mehr alle Ärztinnen und Ärzte das Corona-Vakzin verabreichen, weil sie nicht genügend Patientinnen und Patienten zusammenbekämen, um die in einem Fläschchen enthaltenen Dosen zu verbrauchen, erklärt Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein. „Ich rechne aber ab Mitte bis Ende November wieder mit einem Schub in der Nachfrage wegen der anstehenden Auffrischungsimpfungen.“

Kieler Hausarzt rechnet auch wegen kostenpflichtiger Tests mit höherer Nachfrage

Davon geht auch der Kieler Hausarzt Wolfgang Schulte am Hülse aus. „Aktuell gibt es bei uns aber keine Corona-Impfung.“ Denn in seiner kleinen Praxis würde es zu lange dauern, bis genug Interessenten zusammenkämen, um ein Fläschchen von Biontech mit sechs Vakzindosen verbrauchen zu können. Schulte am Hülse sagt, die meisten seiner Patientinnen und Patienten seien inzwischen durchgeimpft. „Und die, die sich nicht impfen lassen wollen, haben sich noch nicht umentschieden.“

Das kann sich aus seiner Sicht aber noch ändern, da Corona-Tests ab nächster Woche kostenpflichtig sind. Dann rechnet der Hausarzt auch wieder mit einer steigenden Nachfrage nach Erstimpfungen. Im November will er deswegen, aber auch wegen der Auffrischungsimpfungen, wieder Corona-Immunisierungen anbieten.

Corona-Drittimpfungen laufen bei manchen Kieler Ärzten bereits

Sie würden bereits jetzt vor allem Drittimpfungen durchführen, berichtet die Hausärztin Ulrike Hunold aus der Kieler Praxis Dr. Schrader & Kollegen. „Die meisten davon machen wir in Heimen und bei Hausbesuchen.“ Zudem stünden aktuell noch einige Zweitimpfungen an, da das Interesse an der Immunisierung nach der Ankündigung kostenpflichtiger Corona-Schnelltests nochmal zugenommen habe. Erstimpfungen gebe es bei ihnen in der Praxis hingegen nur vereinzelt, so Hunold.

Den Piks gebe es nur für Patientinnen und Patienten, die schon einmal bei ihnen gewesen seien, erklärt die Ärztin. „Wir müssen sicher sein, dass die Menschen zum Termin kommen, damit wir keinen Impfstoff verwerfen müssen.“ Das sei bislang immer gelungen, erfordere aber gute Planung.

In der Friedrichsorter Praxis von Dennis Kramkowski gibt es ebenfalls keine Pause bei den Corona-Impfungen, die auf den Mittwochvormittag gelegt sind. „Die Nachfrage ist nach wie vor da.“ Es kämen auch Menschen, die eigentlich nicht Patientinnen und Patienten seiner Praxis seien, so der Hausarzt, der auch als ärztlicher Leiter des Kieler Impfzentrums tätig war. Zwar würden aktuell nicht alle Praxen in Kiel impfen, für Kramkowski läuft momentan aber eine Übergangsphase. „Es war klar, dass sich das jetzt erst finden muss.“

Auch beim offenen Impfangebot gibt es in Kiel noch Entwicklungen. Wo man sich ohne Termin immunisieren lassen kann, ist auf der Webseite www.impfen-sh.de einsehbar. In einem KVG-Bus auf dem Campus der Christian-Albrechts-Universität gab es bereits Immunisierungen. Dort soll es auch noch weitere Termine geben.

Offenes Impfangebot im Vinetazentrum in Kiel-Gaarden geplant

Ebenfalls geplant ist laut Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken auch im Vinetazentrum in Gaarden wieder zu impfen. Man wolle die Menschen erreichen, die etwa wegen Sprachbarrieren noch nicht geimpft seien. „Die mobilen Impfteams können allerdings nicht regelmäßig an einen Ort kommen“, so Stöcken. Das habe den Nachteil, dass sich das Angebot nicht an einer Stelle etablieren könne.

Ein Vorteil sei aber, dass man an die Orte gehen könne, wo man aktuell viele Menschen erreichen könne, so Stöcken. „Inzwischen müssen wir die Leute wirklich suchen und manche auch noch von der Impfung überzeugen.“ Sollte ab kommender Woche die Nachfrage nach Impfungen nochmal zunehmen, werde die Stadt schauen, wie weitere Angebote geschaffen werden könnten.