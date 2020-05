„Endlich“ war eines der meistgesagten Worte am Sonntag an und in der Sankt Nikolaikirche in Kiel. „Endlich“ sind Gottesdienste wieder möglich. „Endlich“ ein Stück Normalität. Nach acht Wochen Corona-Pause darf in den Kirchen wieder gepredigt und gebetet werden. Nur gemeinsames Singen ist verboten.