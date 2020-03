Kiel will Notrufservice verbessern

Kiel

Damit erhöht sich die Zahl der Menschen, die in der Landeshauptstadt Kiel nachweislich am Coronavirus erkrankt sind, auf 17. Etwa 180 Menschen stehen nach Angaben der Stadt Kiel inzwischen unter Quarantäne, darunter auch erste Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Die genaue Zahl und die Abteilung der Betroffenen konnte die Stadt am Montagnachmittag noch nicht nennen.

Zu den rund 180 Menschen in Quarantäne gehört auch eine 60-köpfige Reisegruppe, die mit einem Bus aus dem Skiurlaub in Österreich zurückgekehrt ist, teilte Stadtsprecherin Kerstin Graupner mit. "Wir haben bislang keinen sprunghaften Anstieg der Infizierten-Zahlen in Kiel."

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Corona: Lange Wartezeiten bei der 116117

Gleichzeitig häufen sich die Beschwerden, dass Menschen unter den Rufnummern 116117 nur mit langen Wartezeiten an Auskünfte kommen. "Wir arbeiten an einer Lösung", sagte Graupner. Die medizinische Beratung bleibe aber in den Händen der Kassenärztlichen Vereinigung.

Dort wurden die personellen Kapazitäten zwar aufgestockt. Aber die Zahl der Anrufe hat sich massiv erhöht. Allein am Freitag wurden bis zum Mittag mehr als 4000 Anrufe registriert. "Für solche Mengen an Anrufen ist die Patientenservicestelle nicht ausgelegt", sagte Delf Kröger, Sprecher der Vereinigung. Mithilfe der Stadt Kiel, so die Hoffnung, soll es ab spätestens Mittwoch besser klappen.