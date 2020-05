Gute Zahlen, schlechte Zahlen

Kiel

Fein raus ist Flensburg. Die Grenzstadt mit 86.000 Einwohnern meldet insgesamt nur 32 Covid-19-Fälle, und nur noch drei davon sind akut infiziert.

Neumünster registriert unter 80.000 Einwohnern insgesamt 69 Infektionen, davon noch 14 akut.

Schleswig-Holsteins mit 220.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt Lübeck weist insgesamt 167 Fälle aus, davon nur noch zehn aktuell.

Dagegen liegt die Gesamtzahl in der Landeshauptstadt Kiel mit 250.000 Einwohnern bei 271, davon 78 akut.

Die jeweiligen Differenzen zwischen der Gesamt- und der Akutzahl weisen die Fälle jener Menschen aus, die mittlerweile entweder genesen oder gestorben sind.

Kiel steht am schlechtesten da

Fazit: Kiel steht im Städtevergleich in jeder Hinsicht am schlechtesten da. Der Anteil der derzeit akuten Infektionen an der Gesamtzahl der Covid-19-Fälle liegt hier bei 28,8 Prozent, gefolgt von Neumünster mit 20,3 Prozent und mit weitem Abstand vor Flensburg mit 9,4 und Lübeck mit 5,9 Prozent.

Der Anteil der Infektionen an der Bevölkerung liegt in Kiel bei gut 0,1 Prozent, in Neumünster bei 0,086, in Lübeck bei 0,075 und in Flensburg sogar nur bei 0,037 Prozent.

Und aktuell liegt der Anteil der Infizierten an der Bevölkerung in Kiel bei 0,03 Prozent, in Neumünster bei 0,0175, in Lübeck bei 0,0045 und in Flensburg bei 0,0035 Prozent. Flensburg hat daraus auf seiner Homepage den pfiffigen Slogan gemacht: „Wir sind mit Abstand die Besten!“

Gerwin Stöcken hat auch keine Erklärung

Der Kieler Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken weist darauf hin, dass die absoluten Infektionszahlen in allen vier Städten, auch in Kiel, ziemlich niedrig seien. Gleichwohl findet der Stadtrat den Städtevergleich „interessant“.

Auf die Frage nach einer Erklärung für den eindeutigen Rang 4 für Kiel antwortet Stöcken: „Wir wissen es nicht.“

An Erklärungsspekulationen zum Beispiel über Kiel als großem Klinikstandort möchte der Dezernent sich nicht beteiligen. „ Lübeck ist auch ein großer Klinikstandort“, sagt er. „Vielleicht waren einfach nur mehr Kieler als Lübecker, Flensburger und Neumünsteraner zur falschen Zeit am falschen Ort“ - etwa im österreichischen Skiort Ischgl, einer europaweiten Virenschleuder.

Den wahren Grund für den Kieler Spitzenplatz im Norden herauszufinden, sei eine Aufgabe für Epidemiologen und Statistiker - „aber erst nach Corona“, so Stöcken.

Städtisches Krankenhaus Kiel macht Stationen wieder auf

In die insgesamt positive Entwicklung passt die Nachricht, dass das Städtische Krankenhaus Kiel (SKK) die Urologie wieder geöffnet hat und am Mittwoch die Gastroenterologie, die Kardiologie sowie zwei Stationen der Geriatrie wieder öffnet. Diese Stationen waren wegen Corona-Infektionen unter Ärzten und Pflegekräften vorübergehend geschlossen worden.

Das SKK gibt auf Nachfrage zudem bekannt, dass mittlerweile weniger als zehn Covid-19-Patienten auf der Isolierstation und der Intensivstation behandelt würden. Die Isolierstation bleibe gleichwohl in Betrieb.

Das gelte auch für die Ausschlussdiagnostik. Dort werden auf abgetrennten Stationen Verdachtsfälle versorgt.

Das Städtische Krankenhaus halte weiter 15 Prozent der Intensivkapazitäten für die Behandlung von Covid-19-Patienten frei, sagte SKK-Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel.

Zwingend erforderliche Hygienemaßnahmen

Sie wies zudem noch einmal auf die weiter zwingend erforderlichen strikten Hygienemaßnahmen im SKK hin. „Händedesinfektion und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind für Mitarbeiter und Patienten zwingend erforderlich“, sagte Schütze-Merkel.

Jeder potenzielle Normal-Patient werde zudem vorab auf Corona getestet. Nur in akuten Notfällen würden auch positiv getestete Patienten behandelt oder operiert.

Schütze-Merkel wies zudem auf Ausnahmen vom Besuchsverbot im Städtischen Krankenhaus hin. Patienten bis 14 Jahren dürften von einem Elternteil besucht werden. Gebärende Mütter dürften im Kreißsaal vom Partner begleitet werden. Der Chefarzt dürfe aus sozial-ethischen Gründen bei sterbenden Patienten ausnahmsweise den Besuch eines Angehörigen zulassen.

Besucher mit akuten Atemwegserkrankungen dürften das Krankenhaus in keinem Fall betreten, auch nicht ausnahmsweise. Alle Besucher werden im Eingangsbereich mit Namen und Kontaktdaten registriert.

