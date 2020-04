Schutz-Rollo kommt in Klinik zum Einsatz

Kiel

Entwickelt wurde das Rollo, nachdem vergangene Woche eine Anfrage des Klinikums Itzehoe bei Germania eingegangen war. Die Klinik sei auf der Suche nach einer Art Trennwand gewesen, die durchsichtig und abwischbar, aber auch möglichst flexibel einsetzbar ist, schildert die Klinikums-Sprecherin Katrin Götz.

Im Zuge der Corona-Krise wolle man die Mitarbeiter zusätzlich zu den bereits vorhandenen Maßnahmen schützen. "Plexiglas-Platten und ähnliche Lösungen sind in vielen Bereichen zu unhandlich und unpraktisch in der Handhabung", so Götz.

Für die Schutz-Rollos wird PVC-Folie verwendet

Gesagt, getan: Noch am Tag der Anfrage sei der Prototyp hergestellt worden, erzählt René Hübner von Germania. Die statt Stoff verwendete PVC-Folie werde eigentlich für Zeltfenster verwendet, ergänzt Geschäftsführer Sven Giese. "Wir haben die technischen Daten der Folie überprüft. Sie kann gereinigt und desinfiziert werden."

Die Schutz-Rollos würden maßgefertigt, könnten aber maximal 1,20 Meter breit und 2,20 Meter hoch sein. "Sie können auch in Arztpraxen oder Tankstellen eingesetzt werden. Bei allem, was einen Tresen hat", so Giese.

Erste Rollos werden im Klinikum Itzehoe genutzt

Im Klinikum Itzehoe hängen die ersten Exemplare, etwa im Klinik-Restaurant oder an den Anmeldetresen der Ambulanzen. Dort dienen sie in erster Linie als zusätzliche Barriere und sogenannter Spuckschutz.

"Uns ist bewusst, dass die Rollos kein Virenschutz sind. Sie können aber zumindest einen Teil der Tröpfchen abfangen, die etwa beim Sprechen oder Husten freigesetzt werden", erläutert Götz. Vor allem würden sie aber dafür sorgen, dass es den Menschen leichter falle, den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten.

In dem Krankenhaus seien sie mit den Rollos sehr zufrieden, so Götz. Es sei praktisch, dass sie sich individuell in der Höhe regulieren lassen.

Pro Tag werden bei Germania 50 Schutz-Rollos hergestellt

Seit der vergangenen Woche bekäme Germania viele Anfragen für Hygieneschutz-Rollos, sagt Hübner. Das macht sich bemerkbar: Mit rund 50 Exemplaren machten sie derzeit etwa die Hälfte der Rollo-Tagesproduktion aus.

Dafür verantwortlich sind Peter Buckow und Katja Knauth, die in der Produktion von Germania arbeiten. An einem großen Tisch schneidet Buckow die Folie zu, während Knauth sich um die "Rollo-Welle" kümmert. An dem Metallrohr wird die Folie später befestigt und aufgewickelt.

"PVC-Folie lässt sich schwieriger als Stoff verarbeiten. Sie ist gummiert und gibt nach", berichtet Knauth. Auch müsse sie nun Stoffhandschuhe tragen, sobald sie mit der Folie arbeite. "Sonst sind da nachher überall Fingerabdrücke drauf."

Germania kann Produktion noch steigern

Steige die Nachfrage weiter, könnten sie rund 100 Hygieneschutz-Rollos pro Tag anfertigen, schätzt Giese. Für ein paar Wochen habe man auch noch ausreichend Material. "Aber die Nachfrage nach den Folien ist hoch." Man könne zwar zur Not auch etwas dickeres oder dünneres Material verwenden.

An anderer Stelle könnte es jedoch Probleme geben: "Wir müssen schauen, wie sich der Materialfluss insgesamt entwickelt", so Giese. Einige benötigte Teile kämen aus China. Da sie per Container geliefert würden, mache sich ein Produktionsausfall in den Betrieben dort erst jetzt bemerkbar.

Klinikum hat auch nach der Corona-Krise Verwendung für die Rollos

Dass das neue Rollo-Modell auch nach der Corona-Krise noch einen Markt hat, kann Giese sich vorstellen. Auch das Klinikum Itzehoe wird die Rollos weiter im Einsatz lassen. "Die Aufgaben, die sie erfüllen, sind auch zu jeder anderen Zeit wichtig, nicht zuletzt zum Beispiel während der Grippe-Saison", sagt Götz.

Zudem habe sich während der Nutzung herausgestellt, dass sie auch einen Schallschutz erfüllen und die Geräuschkulisse für die Mitarbeiter, die dahinter arbeiten, deutlich gedämpft wird, das gelte insbesondere für den Bereich des Klinik-Restaurants.

