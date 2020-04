Sie kommen aus aller Welt, um in Kiel an der Fachhochschule zu lernen. Von den 64 ausländischen Studenten dieses Semesters sind trotz der Corona-Pandemie 22 geblieben. Freiwillig. Hassan und Bianca erzählen, wie es ihnen geht und warum sie gerade lieber in Kiel als in der Heimat sein wollen.