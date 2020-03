Ob sich Schleswig-Holsteiner in der Corona-Krise an das Kontaktverbot halten, überprüft in Kiel der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) täglich. 16 Mitarbeiter patrouillieren schwerpunktmäßig durch die Innenstadt, Hauptbahnhof, Gaarden und Mettenhof – durch Corona hat sich ihr Aufgabenfeld gewandelt.