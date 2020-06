Die Bäder in Kiel öffnen wieder

Kiel

Das bestätigte Annette Schmidt, Arbeits- und Bildungsbereichsleiterin in der Stiftung für Behinderte, am Donnerstag im Eiderbad. "Wir haben die Herausforderung 2004 angenommen, hatten aber auch keine Fachkompetenz", gab Schmidt zu bedenken. "Wir haben uns daher immer eng mit der Bäder GmbH abgestimmt." Folgerichtig übernimmt die städtische Gesellschaft ab dieser Saison auch wieder den Betrieb.

"Das Maß an Anforderungen, was heute an einen Betreiber gestellt wird, ist nebenher nicht mehr zu leisten", sagte Frank Löser, Chef der Bäder GmbH. Dokumentationen und Sicherheitsvorkehrungen ließen den Betrieb anwachsen – zumal in Zeiten von Corona. Er versicherte, weiterhin den Kiosk von der Stiftung führen zu lassen und auch die Arbeitsplätze für Behinderte zu erhalten. So bekräftigte auch CDU-Ratsherr Michael Frey, dass er das für eine gute Lösung halte.

Übernahme-Summe ist "kein Hammer"

Bereits seit März seien Stiftung und Stadt im Gespräch, so Schmidt. Corona habe die Anstrengungen noch einmal verschärft. So könne der Kiosk noch nicht sofort mit geöffnet werden. Auch die letztendliche Übernahme-Summe haben Stadt und Stiftung noch nicht vereinbart: Löser betonte aber, dass sie "kein Hammer" sei.

Markierungen, Absperrbänder und Abstandshalter sollen in dieser Saison für einen Corona-sicheren Betrieb des Eiderbades sorgen. "So lange das gut funktioniert, werden wir sukzessive mehr Menschen hineinlassen", sagte Löser. Zunächst seien das aber lediglich 120 Personen, 16 davon im Wasser. "Die Wasserflächen sind dabei weniger die Herausforderung, sondern vor allem die Infrastruktur – und den Eingangskorridor zu entzerren", so Löser.

Weitere Bäder öffnen nacheinander

Ähnlich herausfordernd oder sogar noch schwieriger wird der Start in den weiteren Kieler Bädern. Ab dem morgigen Freitag öffnet auch das Schwimmbad Schilksee für die Öffentlichkeit, bisher war dort lediglich der leistungsorientierte Vereinssport aktiv. Der soll dort bis zu Beginn der Sommerferien auch bleiben, erläuterte Löser.

Der Startschuss in der Seebadeanstalt Düsternbrook soll am 19. Juni, der im Hörnbad am 22. Juni erfolgen – eine Woche eher als wegen einer Revision angedacht. Warum diese nicht in der Corona-Zeit zum Abschluss gebracht werden konnte, erläutert Löser so: Die Handwerker mussten wegen der Abstandsregeln nacheinander ran. Außerdem sei die Bäder GmbH mit der Revision jetzt in die "Corona-Bresche" gesprungen. Ansonsten hätte diese im Sommer erfolgen müssen. Nebenbei habe man ein Problem im Wasserkreislauf beseitigt.

So soll der Betrieb im Hörnbad laufen

Wie der Betrieb nun laufen soll? Die Badbesucher müssen sich vorab online oder telefonisch ein Zwei-Stunden-Zeitfenster buchen. Der Zugang erfolgt dann über die Einzelumkleiden im Freizeitbereich, geschwommen werden kann nur zu zweit in den Bahnen im Sportbecken. Ein Kursangebot wird es noch nicht wieder geben. "Wir haben die Hoffnung, dass wir so zumindest alle Schwimmer versorgen können", sagte Löser.

Auch wenn es in Katzheide wegen Bauarbeiten noch bis August dauern soll, gab sich Löser gelöst, dass es endlich wieder losgeht: "Das ewige Was-wird-morgen-sein zerrt an den Nerven. Irgendwann hoffe ich, es wird auch wieder normal." Im Eiderbad Hammer denkt die Bäder GmbH immerhin jetzt schon an die Zukunft: "Die Azubis sollen hier zunächst einmal alles machen müssen: vom Ablaufplan über den Betrieb und die Sicherheit." Selbstverständlich seien aber stets Ausgebildete zusätzlich vor Ort. Den offiziellen Schwimmstart übernahm dennoch ein Azubi: Arne Pischinger (19) stürzte sich ins kühle Nasse und kraulte ein paar schnelle Bahnen.

