Kieler Entenrennen fällt dieses Jahr aus

Es hat schon Tradition in Kiel: Seit 14 Jahren schwimmen jedes Jahr tausende Plastikenten beim Kieler Entenrennen über die Kieler Förde. Organisiert wird das Rennen von den sechs Kieler Lions Clubs und dem Leo-Club. Doch dieses Jahr wird das Wasser der Kieler Förde nicht von einem gelben Schwarm überzogen. Denn aufgrund der Corona-Krise fällt das Rennen 2020, das eigentlich für den 10. Mai geplant war, aus.

15. Entenrennen wahrscheinlich am 9. Mai 2021

"Wir haben uns mit der Entscheidung ganz schön schwergetan", sagt Marlis Halft, die elf Jahre lang Cheforganisatorin des Wasserspektakels war. Ursprünglich war eine Verlegung des Rennens in den September geplant. Doch nach Rücksprache mit der Lotteriestelle im Innenministerium fiel die Entscheidung, das 15. Entenrennen auf 2021 zu verschieben.

"Wir brauchen im Vorfeld eines Rennens sechs bis acht Wochen für den Verkauf. Außerdem ist ja nicht klar, ob Großveranstaltungen im September wirklich wieder erlaubt sind", sagt Halft. Deswegen sollen die Enten voraussichtlich erst am 9. Mai 2021 an den Start gehen. Dann werden die Enten verwendet, die eigentlich für 2020 vorgesehen waren.

Lose behalten ihre Gültigkeit

Somit behalten die Enten mit dem 2020-Aufdruck ihre Gültigkeit. Davon sind laut Halft vor der Corona-Krise etwa 1500 Stück verkauft worden. Die anderen rund 8000 Enten, welche ebenfalls für dieses Jahr bestellt wurden, gehen dann im kommenden Jahr regulär in den Verkauf. Enten mit einem 2021-Aufdruck wird es also nicht geben.

"Wir müssen aber noch viel organisieren", sagt Halft. Zum Beispiel, was mit Sponsoren, Sachspenden und Spendenbescheinigungen passiert. Viele Enten waren außerdem dafür gedacht, bei anderen Entenrennen im September wiederverwendet zu werden. Auch das fällt jetzt ins Wasser. Fürs Kieler Entenrennen gedrehte Kurzfilme müssen ebenfalls geprüft werden, ob sie weiterhin verwendet werden können.

Entenrennen 2020: Erlös geht auch 2021 an die Akademien am Theater Kiel

Der Erlös des Entenverkaufs wird im kommenden Jahr, wie eigentlich für 2020 geplant, an die Akademien am Theater Kiel gehen. Die Akademien sind ein eigenständiger, gemeinnütziger Verein. Rund 350 Kinder werden im Kinder- und Jugendchor sowie in der Orchester- und Ballettakademie begleitet und gefördert. Das Angebot ist für Kinder und Jugendliche kostenlos.

Das Kieler Entenrennen ist seit 2006 Tradition. In bisher 14 Entenrennen kam insgesamt eine Spendensumme von rund 850.000 Euro zusammen. Das Geld sammeln die Ehrenamtler traditionell für ein gemeinnütziges Projekt zugunsten von Kindern.

