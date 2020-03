Erst Homeoffice, dann Heringe angeln

Kiel

Seit der vergangenen Woche sind an den Ufern der Kieler Förde und auf dem Wasser wieder vermehrt die Angler unterwegs. „Man muss ja mal raus an die Luft“, sagt Andreas Luhn. Mit seinem Sohn Leon steht er am Tiessenkai.

Der 13-Jährige aus Schlesen hat seinen Angelschein gemacht und ein gutes Händchen. 14 Heringe in knapp zwei Stunden sind ein guter Anfang. Drei Heringe hängen am Vorfach. In den Anglerkreisen hat sich der Saisonstart herumgesprochen.

Alle Regeln werden eingehalten

Am Wochenende waren die Kaikanten teilweise schon gut gefüllt. Der Angelsport ist nicht durch die Corona-Krise bedroht. „Man hat ja genügend Abstand zwischen den Anglern“, so Andreas Luhn. Der Fahrlehrer hat auch gerade Pause. „Da hat man viel Zeit, und so kann man sie gut nutzen“, sagt Luhn.

Auch beim Hafenamt ist der Saisonstart registriert worden. „Die Nachfrage nach Fischereischeinen war bereits zu spüren“, sagt Michael Schmidt, Leiter des Hafenamtes. Das Angeln an den Kais ist an den zugelassenen Stellen am Kieler Hafen erlaubt.

Probleme mit den Abständen oder größeren Gruppen gibt es nicht. Zu Beginn der Woche waren die meisten Angler allein oder zu zweit unterwegs. Wenn im Duo, dann sind es meist Väter mit ihrem Nachwuchs. „Wenn diese Regeln eingehalten werden, ist das Angeln auch kein Problem“, so Hafenkapitän Schmidt.

Erst Homeoffice, dann Heringe

In Kiel wird am Bahnhofskai, der Bastion an der Hörnbrücke, am Sartorikai sowie am Tiessenkai geangelt. Der ist bei Familien besonders begehrt. „Man muss ja mal raus. Mit Papa angeln gehen ist natürlich eine gute Gelegenheit“, sagt Janne (11).

Sie ist mit ihrem Vater Olli Olimsky unterwegs. Vormittags ist zu Hause „e-Learning“ angesagt, nachmittags geht es ans Wasser. Die ersten Fische lassen auch bei ihnen nicht lange auf sich warten. Abends liegen sie auf dem Teller zu Hause.

„Die Heringe sind da. Es sind noch nicht viele, aber einige Schwärme“, so Udo Harms. Mit dicker Daunenjacke steht er am Tiessenkai. Zwei Heringe nach einer halben Stunde sind zwar noch nicht die Wunschbilanz, aber ein Anfang. „Die Saison geht ja erst los“, sagt der Angler aus Klausdorf.

Ähnlich die Situation unter der Holtenauer Hochbrücke. "Zehn Heringe in einer Stunde ist schon mal ein gutes Ergebnis", sagt einer der Angler. Die bekannten Plätze sind am Nachmittag bei dem sonnigen Frühlingswetter schnell belegt. Auch hier gibt es keine Enge.

Auch die Polizei und Fischereischutz schauen regelmäßig vorbei. „Die Angelscheine werden normal kontrolliert“, berichtet Andreas Luhn.

