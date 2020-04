Stockend aber nicht komplett dicht: Am ersten Tag der Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring in Kiel blieb das zu befürchtende Chaos aus. Zwar stauten sich die Fahrzeuge im Berufsverkehr vom Barkauer Kreuz zurück in Richtung Preetz, doch der Zeitverlust für die Autofahrer hielt sich in Grenzen.