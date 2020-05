Helfen, wo der Staat nicht hilft

Kiel

Kiel. Als Folge der verheerenden Pandemie geraten nicht nur Unternehmen, sondern auch Teile der Zivilgesellschaft in immer größere Not. Mit Sorge blickt Carsten Zarp auf diese Entwicklung. Als Vorstandsmitglied der Stiftergemeinschaft habe er daher nicht lange gezögert und einen Corona-Hilfsfonds eingerichtet. 100000 Euro – so viel Geld stellt die Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse „aus den Erträgen unseres Vermögens zur Verfügung“, um schnell an den Stellen zu helfen, an denen der Staat nicht helfe.

„Unsere Mittel wollen wir genau dort einsetzen, wo die Zivilgesellschaft sie dringend braucht“, meint Zarp. Das betreffe vielfach den dritten Sektor, das Ehrenamt. Diese Menschen dürfe man in der Pandemie nicht alleine lassen, findet Zarp. Geld fehlt zum Beispiel in der Vereinskasse von Sportvereinen wie dem TSV Nordschwansen Karby. Kassenwart Peter Jammers erklärt die missliche Lage: „Wir haben keine Veranstaltungen, keinen Fußball, unsere 100-Jahr-Feier am 9. Mai wurde abgesagt, unsere Vereinsgastronomie musste schließen – viele Einnahmen fallen weg, aber das Darlehen für unser Vereinsgebäude müssen wir weiter abtragen.“

Anzeige

Die Gemeinden in Nordschwansen, aus denen die 500 Vereinsmitglieder stammen, hätten bisher noch keine Finanzhilfe angeboten. Nun greift die Stiftungsgemeinschaft mit ihrem neuen Hilfsfonds dem gebeutelten Verein unter die Arme. Und das, so Jammers, „hilft uns – wir nehmen, was wir kriegen können“.

Weitere KN+ Artikel

Schwierige Lage der Awo-Sozialläden

Ähnlich schwierig ist die Lage der rein ehrenamtlich geführten Awo-Sozialläden in Schönkirchen und Schönberg. „Wir mussten Mitte März schließen, haben zwar keine Personalkosten, aber Miete und Nebenkosten laufen weiter“, berichtet der Plöner Awo-Kreisverbandschef Kai Bellstedt. „Mit den 500 Euro aus dem Corona-Hilfsfonds wollen wir auch die Masken und Hygienemaßnahmen bezahlen, wenn die Läden ab kommender Woche wieder öffnen.“

Carsten Zarp möchte aber „nicht nur denen helfen, die total in Not geraten und existenzbedroht sind, sondern auch dort unterstützen, wo innovative Hilfe nötig ist, damit das Leben weiterlaufen kann und den Bedingungen angepasst wird“. Das geschieht etwa bei mehreren Kulturschaffenden und ganz konkret auch bei der Stiftung Drachensee. Sie bekommt 6400 Euro aus dem Corona-Hilfsfonds, um für ihre gemeinschaftlichen Wohneinrichtungen Tablet-Computer anzuschaffen.

Denn: Die dort lebenden Menschen mit geistiger Behinderung sind sehr isoliert. Sie leiden oft unter chronischen Vorerkrankungen, haben daher zu ihrem eigenen Schutz kaum oder keinen physischen Kontakt zu Angehörigen und zur Außenwelt. In Kiel betrifft das elf Wohnhäuser mit je 20 bis 30 Menschen. „Dort hat sich mit der Schließung der Werkstätten der reguläre Tagesablauf der Bewohner komplett geändert“, berichtet Stiftungssprecher Frank Bentert. Natürlich fehle den Menschen die Arbeit in den Werkstätten und die Treffen mit Angehörigen. „Die Tablets sind ein ganz tolles Medium, um den Kontakt zu halten. Es gibt nämlich auch viele Menschen, die in anderen Wohneinrichtungen Partner haben, die sie jetzt nicht sehen können.“

Zarp sagt: „Innerhalb kurzer Zeit haben wir ein Viertel des Geldes schon dort hinbringen können, wo es echt wirkt.“ Das heißt aber auch: Der Corona-Hilfsfonds ist mit rund 75000 Euro noch gut gefüllt. Gemeinnützige Vereine und Organisationen, die durch die Pandemie einmalige Hilfe benötigen, können die rückzahlungsfreien Mittel bei der Stiftergemeinschaft der Förde Sparkassen beantragen. Zarp verspricht: „Wir versuchen, das Geld innerhalb einer Woche auszuzahlen. Es soll schnell und unbürokratisch dort ankommen, wo unsere Gesellschaft es braucht.“

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos: