Profitieren Spieleentwickler aus Kiel von der Corona-Krise?

Das Büro im Sophienblatt wirkt wie ausgestorben. Auf mehr als 300 Quadratmetern Fläche sind etliche Monitore und leere Stühle zu sehen. Normalerweise arbeiten hier 17 Menschen an Videospielen. Die Kieler Firma Seal Media entwickelt seit rund 15 Jahren Videospiele, hauptsächlich Online-Spiele fürs Smartphone. Corona sorgt auch in der Spieleentwicklung für eine neue Situation.

Seal Media aus Kiel zu Beginn der Corona-Krise mit weniger Umsatz

Bei Seal Media sind fast alle Mitarbeiter im Homeoffice. Dass so viele Menschen weltweit zu Hause sind, hat Auswirkungen auf die Branche, in der Seal Media tätig ist. Denn um sich die Zeit zu vertreiben, greifen viele Menschen zu Videospielen. So vermeldet die Computerspieleplattform Steam in der Corona-Krise Rekord-Nutzerzahlen.

Profitieren auch die Kieler Spieleentwickler von Corona? "Nein", sagt Boris Zander. Er ist einer der Gründer von Seal Media. "Als die Corona-Krise startete, hatten wir sogar eine kleine Umsatzdelle von 10 bis 15 Prozent", sagt Zander. Er vermutet, dass die Menschen zu Beginn der Krise andere Sorgen hatten, als Videospiele zu zocken. Sowohl der Datenverkehr als auch der Umsatz ging in der Anfangszeit von Corona bei Seal Media zurück.

Corona sorgt für höheren Datenverkehr

Mittlerweile sind viele Fragen beantwortet – und es wird wieder mehr gespielt. Die Server von Seal Media laufen heiß. Sie senden immer mal wieder Warnmeldungen – ein Zeichen dafür, dass die Server stark ausgelastet sind. Doch das führt nicht dazu, dass Zanders Firma mehr Geld verdient. "Unser Umsatzvolumen ist ungefähr genauso hoch wie vor der Krise", sagt Zander. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Corona-Krise : Spieler zocken mehr

So hat sich die Spieleranzahl trotz des höheren Datenverkehrs gar nicht drastisch erhöht. Pro Tag sind etwa 25 000 bis 35 000 Spieler in den Videospielen von Seal Games aktiv. Neue Spieler kommen aber kaum dazu, stattdessen verbringen die bisherigen Spieler einfach mehr Zeit im Spiel als vor Corona. Wer jetzt zu Hause ein neues Spiel anfängt, greift laut Zander eher zur Konsole oder dem Computer. Mobile Spiele könnten dagegen aktuell nicht so viele neue Nutzer für sich gewinnen.

Geld für Videospiele wird bei vielen Nutzern knapp

Seal Media verdient sein Geld durch sogenannte In-Game-Käufe. Die Smartphone-Spiele an sich sind kostenlos. Innerhalb des Spiels können sich Spieler dann für echtes Geld Gegenstände und Vorteile kaufen. Doch das Geld dafür scheint bei einigen Spielern nicht mehr ganz so locker zu sitzen. "Unser stärkster Absatzmarkt sind die USA, die jetzt in einem Monat extrem viele neue Arbeitslose bekommen haben", sagt Zander. Viele Menschen haben in der Corona-Krise unsichere finanzielle Verhältnisse, geben weniger Geld in Videospielen aus.

Seal Media aus Kiel : Homeoffice mit Arbeitsrechnern

Während sich finanziell bei Seal Media also gar nicht viel geändert hat, sind die Arbeitsabläufe bei dem Spieleentwickler durch Corona deutlich anders. Bis auf eine Mitarbeiterin sind alle Angestellten im Homeoffice. Da Spieleentwicklung teilweise viel Rechenleistung benötigt, haben die meisten Mitarbeiter die Arbeitsrechner mit nach Hause genommen.

Kommunikation bleibt im Homeoffice wichtig

Auch wenn das Unternehmen schon vorher mit vielen digitalen Kommunikations-Anwendungen gearbeitet hat – die direkte, persönliche Kommunikation fehle, sagt Zander. Um diesen Geist aber zumindest ein wenig beizubehalten, gibt es klare Handlungsregeln fürs Homeoffice. "Wenn ich ein Frage bei einem Projekt habe, fange ich nicht an zu tippen und übermittle die Frage per Textchat. In so einem Fall muss konsequent die Videocall-Funktion genutzt werden. Die Leute sollen immer direkt anrufen, wenn sie eine Frage haben", sagt Zander.

Soziale Interaktion sei weiterhin wichtig. Das wird auch in den Spielen von Seal Media gelebt. In sogenannten Clans oder anderen Gruppen verbünden sich Spieler aus der ganzen Welt und tauschen sich über den Chat im Spiel oder externe Apps aus. "Multiplayer-Games sind eine gute Möglichkeit, sozial zu interagieren", sagt Zander. Gerade in der jetzigen Zeit werde das auch sehr geschätzt.

Viele Branchentreffs werden abgesagt

Insgesamt verkraftet Seal Media die Corona-Krise also sehr gut – ohne aber davon zu profitieren. Stattdessen kommt neben den fehlenden persönlichen Kontakt innerhalb der Firma auch ein weiterer negativer Aspekt dazu. Viele Branchentreffs wie die Gamevention und Gamescom wurden aufgrund von Corona abgesagt oder finden nur digital statt. "Kontakte in die Branche sind unheimlich wichtig", sagt Zander.

Corona: Schwere Zeit für junge Entwicklerteams

Das Vernetzen sei durch die vielen Absagen natürlich schwerer. "Besonders schlimm sind solche Absagen für junge Entwicklerteams, die auf der Suche nach einem Publisher und Partner sind. Für die sind solche Events sehr wichtig, um ihr Spiel zu präsentieren und jemanden zu finden, der sie finanziert."

Seal Media ist davon nicht betroffen. Die Kieler haben laufende Einnahmen und vermarkten ihre Spiele selbst. "Wir sind in einer guten Ausgangsposition", sagt Zander. Bis sich das leere Büro aber wieder mit Leben füllt, vergeht noch einige Zeit. Mindestens einen Monat bleiben die Mitarbeiter noch im Homeoffice – und arbeiten von zu Hause aus an einem neuen Videospiel.

