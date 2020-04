Am Ostersonntag hätte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seine helle Freude an den Kielern gehabt. Egal ob im Hiroshimapark, an der Kiellinie oder in der Forstbaumschule - überall waren die Menschen bei herrlichstem Sonnenschein vorbildlich unterwegs. Die Osterfeiertage verbringen sie unterschiedlich.