Wegen des Coronavirus aktivieren Ärzte und Apotheker in Schleswig-Holstein das Notfallverfahren für Rezepte: Patienten sollen für verschreibungspflichtige Rezepte nicht mehr in Arztpraxen kommen. So sollen Ärzte und Apotheker geschützt werden, teilte der Apothekerverband Schleswig-Holstein mit.