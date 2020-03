Kiel

Die Stadt Kiel hat ein Bürgertelefon zu Fragen rund um das Coronavirus eingerichtet, das sieben Tage die Woche von 8 bis 20 Uhr unter 0431/901-3333 erreichbar ist.

An den Telefonen: Rettungssanitäter in Ausbildung sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Feuerwehr. Sie geben den Bürgern gerne Auskunft zu Anliegen rund um die Kieler Verwaltung und die Allgemeinverfügung, nicht aber zu medizinischen Themen.

Wofür das Bürgertelefon der Stadt Kiel gedacht ist - und wofür nicht

Melden sollten sich Menschen, die rechtliche Fragen, allgemeine Anliegen an die Stadtverwaltung (etwa zu Öffnungszeiten der Ämter) oder zu den Allgemeinverfügungen und dem öffentlichen Leben in der Stadt haben.

Von medizinischen Fragen bitten die Verantwortlichen aus dem Rathaus abzusehen. Hierfür sind andere Servicenummern zuständig.

Was keine Themen für das Bürgertelefon der Stadt Kiel sind: Mehl ist im Supermarkt ausverkauft, Fragen zur Bundesliga, Termine in Tattoostudios, Verschwörungstheorien, uvm.

Sollten sich Fragen nicht sofort am Telefon klären lassen, ist geplant, die Anliegen an die entsprechenden Ämter weiterzuleiten. Außerdem werden Ansprechpartner genannt, sollte es beispielsweise Fragen zur arbeitsrechtlichen Situation geben, die die Arbeitsagentur beantworten kann. Menschen, die Fragen zum Tourismus oder zu Ferienhäusern haben, sollen sich an das Bürgertelefon des Landes Schleswig-Holstein unter 0431 79 70 00 01 (Montag - Freitag von 8 -18 Uhr) bzw. per Mail an corona@lr.landsh.de melden.

Alternative: Eine Mail schreiben

Wer seine Frage nicht am Telefon klären möchte, kann auch eine E-Mail an amt24@kiel.de senden.

Antworten zu häufig gestellten Fragen hat die Stadt Kiel zudem auf ihrer Webseite veröffentlicht.

