Diskussion um freies Parken in der City

Für Aufsehen sorgte der Vorstoß eines Kaufmanns aus Hannover: Demnach möge die Stadt doch in der Corona-Krise die städtischen Parkflächen kostenfrei schalten. Das ermögliche den ab Montag wieder anfahrenden Kunden, den ÖPNV mit höherem Infektionsrisiko zu meiden. Auch die AfD hatte in Hamburg einen ähnlichen Vorschlag gemacht.

In Kiel ist das Echo auf eine solche Idee bisher jedoch gemischt-skeptisch: Karsten Bärschneider, Center-Manager im Einkaufszentrum Sophienhof, hält die Anwendung für weniger logisch. "Da die Parkhäuser in Kiel meines Wissens nach überwiegend nicht in städtischer Hand liegen, liegt eine solche Forderung an die Stadt aus meiner Sicht hier nicht wirklich auf der Hand."

Bärschneider zufolge sei ab Montag zunächst eine Art Übergangsphase in die "Normalität" zu erwarten. "Das Ziel sollte da vorerst nicht sein, schnellstens maximale Besucherströme in die Innenstädte zu ziehen." Es sei nun wichtiger, Schritt für Schritt vorzugehen und nicht "die neue Freiheit voreilig durch etwaige Scheindiskussionen aufs Spiel zu setzen". Der Sophienhof verfügt allerdings auch über ein angeschlossenes Parkhaus.

Ebenfalls skeptisch äußert sich allerdings auch Rainer Ziplinsky von Zippel's Läuferwelt: "Bei uns parken die Kunden eher außerhalb." Ein Verzicht auf die Gebühren "wäre vielleicht nett". Aber: "Für den Erfolg der Läden kann das auch nur ein Mosaiksteinchen sein." Es gehe nun vielmehr darum, die Kunden wieder mit zielgerichteten und guten Angeboten anzulocken. Von der Stadt Kiel fühlte sich Ziplinsky in der Zwischenzeit mit Aktionen wie " Kiel hilft Kiel" gut unterstützt.

Ulf Kämpfer hält Vorschlag für weniger sinnvoll

Eine Diskussion um die Parkgebühren weist auch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) zurück. "Die Gebühren in Kiel sind vergleichsweise niedrig", sagt der Verwaltungschef. Außerdem sei der kostenfreie Wilhelmplatz fußläufig erreichbar und Initiativen wie Parken Plus von den Händlern ermöglichten eine Rückzahlung von Gebühren. "Jeder, der den ÖPNV meiden möchte, kann das also tun." Kämpfer sehe keinen Hinderungsgrund in die Innenstadt zu fahren.

Lesen Sie auch:KVG setzt wieder mehr Busse ein

Vielmehr freue er sich, dass nun auch inhabergeführte Geschäfte wieder öffnen können und der ÖPNV wieder etwas hochgefahren wird. "Die Erfahrungen aus Österreich zeigen uns dabei, dass es sich trotzdem nicht sofort wieder überall ballt", so Kämpfer. Er ruft dazu auf, "mit Augenmaß" außer Haus und einkaufen zu gehen. "Aber ich freue mich auch, dass jetzt wieder ein kleines Stück Normalität einkehrt – für die Händler und die Kunden."

