Corona-Lage in Kiel - Mittlerweile 24 Todesfälle in zwei Altenheimen in Kiel

Die Stadt Kiel meldet fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus, vier davon in Altenheimen. Seit Anfang Dezember wurden insgesamt 43 Todesfälle gemeldet, über die Hälfte davon in Pflegeheimen. Zwei Einrichtungen sind besonders betroffen.