Kiel

Nachdem die Infektionszahlen in Kiel über Wochen gestiegen sind, ist nun eine leichte Trendumkehr zu erkennen. Immer weniger Menschen stecken sich mit dem Coronavirus an, die Inzidenz sinkt weiter und liegt aktuell nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 60,0. Vor einer Woche betrug der Inzidenzwert noch 82,7. Allerdings gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Am Wochenende ist ein 79-Jähriger verstorben. Somit sind 111 Kieler mit einer Covid-Erkrankung gestorben. Zurzeit sind 253 Menschen infiziert. 477 Personen befinden sich in Quarantäne.

Aufgrund der gestiegenen Infektionen hat die Stadt erstmals seit Mai wieder die Fallzahlen nach Stadtteilen für den Monat August veröffentlicht. Wie in der Vergangenheit wurden die meisten der insgesamt 889 Ansteckungen in Gaarden registriert (267). Es folgt Mettenhof mit 168 Fällen. Am wenigsten Neuinfektionen mit weniger als drei Ansteckungen gab es in Steenbek/Projensdorf.

Kontaktnachverfolgung wird schwieriger

Deutlich schwieriger wird die Nachverfolgung der Infektionsquellen. Bei 62 Prozent aller Infektionen kann nicht ermittelt werden, wo sich die Infizierten angesteckt haben. Laut Stadtsprecherin Kerstin Graupner liegt dies daran, dass einige Personen beim Gesundheitsamt keine wahrheitsgemäßen Angaben machen oder Kontakte verschweigen.

Im Gegensatz zu den Vergleichszahlen aus dem Mai stecken sich mit 27 Prozent deutlich weniger Menschen im familiären Umfeld an. Vor einigen Monaten waren Familienmitglieder noch zu fast 50 Prozent die Quelle weiterer Infektionen. Von den 889 August-Infektionen sind 14 auf eine Ansteckung am Arbeitsplatz zurückzuführen, 17 auf einen Kontakt in einem Transportmittel, und 24 Neuinfektionen kamen in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zustande.

Bürgertelefon wird abgeschaltet

Insgesamt beurteilt Stadtsprecherin Graupner die Corona-Lage in Kiel als entspannt. In den Krankenhäusern werden kaum Covid-Patienten behandelt. Die verbesserte Lage spiegelt sich auch am Bürgertelefon wider. Unter 0431/901-3333 können sich Kielerinnen und Kieler bei Fragen rund um das Coronavirus, Quarantänebestimmungen oder Landesverordnungen an Mitarbeiter der Stadt wenden. Da die Anrufe in den jüngsten Wochen aber deutlich weniger geworden sind, wird das Bürgertelefon am 30. September abgeschaltet.

Bereits ab kommenden Montag, 20. September, wird das Angebot schrittweise heruntergefahren. Dann ist die kostenlose Hotline nur noch montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr besetzt. Ab dem 30. September haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit ihre Fragen rund um das Coronavirus per E-Mail unter infektionsschutz@kiel.de an die Stadt zu stellen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab sofort und bis zur Schließung der Impfzentren am Sonntag, 26. September, werden jeden Tag offene Impfaktionen im Impfzentrum in Kiel von 13 bis 17.30 Uhr angeboten. Montags und dienstags besteht die Möglichkeit, sich von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr spritzen zu lassen. Es werden dort alle verfügbaren Impfstoffe angeboten. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können ebenfalls in allen Impfzentren geimpft werden. Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren sollen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten zum Spritzen in die Impfzentren kommen.