Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist in Kiel auf 49 gestiegen: Laut Stadt starben am Dienstag eine 84-jährige Frau sowie eine 80-jährige Bewohnerin des Lotti-Huber-Hauses. Das Heim, in dem es im Dezember einen Corona-Ausbruch gegeben hatte, steht noch unter Quarantäne.