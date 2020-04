Blick nach Brest: Abwarten und Wein trinken

Brest

Am Montagabend überbrachte Präsident Emmanuel Macron den Franzosen die schlechte Nachricht – und zwar via Fernsehansprache direkt ins eigene Heim. Schon seit 17. März sitzen sie hier fest. Und noch vier weitere Wochen, müssen sie in den eigenen vier Wänden ausharren.

Alkoholkonsum steigt

„Vielen Menschen geht es damit nicht gut, die Alkohol-Verkäufe sind in den letzten Wochen enorm angestiegen“, berichtet Fachhochschuldozent Hugo Canesson aus Brest. Im vergangenen Jahr kam er zur Kieler Woche an die Förde. Jetzt darf er wie alle Franzosen nur in Ausnahmefällen sein Zuhause verlassen. Die Straßen der Hafenstadt seien fast menschenleer. Alten Leuten begegne man so gut wie nie.

Canesson sagt: „Mit dem Homeoffice kommen viele nicht gut zurecht, es gibt auch zahlreiche technische Schwierigkeiten. Ich versuche, in Kontakt mit meinen Schülern zu bleiben, indem ich sie persönlich anrufe. Manchen geht es nicht gut, sie wirken depressiv und verzweifelt.“

Vielen Menschen in Brest geht es schlecht, obwohl dort vergleichsweise wenige an dem Coronavirus erkrankt sind. Denn sie dürfen wie alle Franzosen das Haus nur unter strengen Auflagen verlassen.

Gemäß der Ausgangsbeschränkung „Confinement“ ist es nur gestattet, Lebensmittel einzukaufen oder zum Arzt zu gehen. Arbeiten sollen die Franzosen, wenn irgend möglich, von zu Hause. Ein Hundespaziergang oder Joggen ist nur im Umkreis von einem Kilometer von der eigenen Wohnung möglich und maximal eine Stunde pro Tag. Jeder, der das Haus verlässt, muss zu anderen stets einen Abstand von einem Meter einhalten und ein ausgefülltes Formular mit sich führen.

Die Polizei kontrolliert, unter anderem mit Drohnen. Weil so viele Franzosen gegen die Regeln verstoßen, wurden die Strafen empfindlich erhöht: Inzwischen werden Bußgelder von bis zu 135 Euro erlassen, Wiederholungstäter mit bis zu 1500 Euro und sechs Monaten Gefängnis bestraft. In einigen Städten gelten Sperrstunden ab 20 Uhr – angekündigt mit Sirenengeheul.

In Brest ist die Corona-Lage vergleichbar mit Kiel

In Brest gibt es keine Sperrstunde. „Die Lage ist vergleichbar mit Kiel und Schleswig-Holstein, wo sich das Coronavirus auch nicht so stark ausgebreitet hat“, berichtet die Kielerin Margarete Mehdorn, Präsidentin der Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa. Mit rund 140.000 Einwohnern ist Kiels Partnerstadt die zweitgrößte Stadt der Bretagne, wo bisher 141 Covid-19-Todesfälle gezählt wurden.

Besonders schwer getroffen von der Pandemie sind hingegen die Grenzregion Grand Est (mit aktuell 2166 Toten) und der Großraum Paris (mit fast 4000 Toten). In diesen Gebieten seien die Krankenhäuser noch immer an den Grenzen ihrer Kapazitäten, sagte Macron am Montag. Von dort mussten schwer kranke Patienten in das Krankenhaus in Brest verlegt werden. Und selbst das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein hat sechs französische Covid-19-Patienten aufgenommen und behandelt sie an den UKSH-Standorten in Kiel und Lübeck.

Wahlen wurden in Brest verschoben - das maritime Sommerfest offiziell noch nicht

Obgleich die Pandemie in der Stadt Brest nicht so sehr wütet, gibt es einschneidende Auswirkungen auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben. Die zweite Runde der landesweiten Kommunalwahlen wurden vom 22. März auf den 21. Juni verschoben.

In einem ersten Wahlgang – zwei Tage bevor die Ausgangssperre verhängt wurde – konnten die Brester noch abstimmen. Doch nur knapp 37 Prozent nahmen ihr Recht wahr. 26,5 Prozent gaben dem amtierenden, sozialistischen Bürgermeister François Cuillandre ihre Stimme, er kandidierte für eine vierte Amtszeit.

Seine schärfste Konkurrentin aus dem rechten Lager erhielt nur knapp 19 Prozent. Nun liegt der Wahlkampf wegen Corona auf Eis. „Meine einzige Priorität ist es, mich dem reibungslosen Ablauf des lokalen öffentlichen Dienstes zu widmen“, schrieb Cuillandre kurz nach dem ersten Wahlgang auf Facebook.

Alle sechs Jahre wird gewählt, alle vier gefeiert – und beide Großereignisse fallen ins Corona-Jahr 2020. „Die Brester haben sich sehr auf die große Veranstaltung Fêtes Maritimes gefreut – es ist das Äquivalent zur Kieler Woche“, berichtet Charlotte Dannehr. Sie ist die neue Vorsitzende der Deutsch-Französischen Gesellschaft Schleswig-Holsteins mit Sitz in Kiel.

Dannehr wollte in diesem Jahr mit zwei Delegationen nach Brest zur Fêtes Maritimes, die vom 10. bis 16. Juli mit rund 700.000 Besuchern und 1000 Schiffen stattfinden soll. „Derzeit besteht kein Grund die Feiertage abzusagen“, heißt es noch am Mittwoch auf der offfiziellen Website. „Aber alle wissen, dass das Fest verschoben wird“, meint Dannehr. „Die Frage ist nur auf welches Jahr.“

Macron hatte in der Ansprache am Montag angekündigt, alle Festivals bis Mitte Juli ausfallen zu lassen. In dieser mit Spannung erwarteten Fernsehansprache hatte er auch bekannt gegeben, wie es nach dem 11. Mai in Frankreich weitergehen wird: Während Kitas und Schulen schrittweise wieder öffnen sollen, bleiben Universitäten, Restaurants, Cafés, Museen und Theater noch länger zu.

Zeitvertreib mit Gartenarbeit und einem Fläschchen Wein

Die Franzosen müssen also noch einen Monat eingesperrt in den eigenen vier Wänden mit dieser schwachen Perspektive ausharren. Die Menschen in Kiels Partnerstadt werden es besser ertragen als in anderen Ballungszentren Frankreichs: „Denn viele Brester wohnen in kleinen Häusern, die bescheidener sind, als die meisten in Kiel.

Aber sie haben wenigstens einen kleinen Garten, für den sie jetzt Zeit haben, und den sie jetzt auf Vordermann bringen“, berichtet Brest-Kennerin Margarete Mehdorn. Von Hamsterkäufen habe sie nichts gehört. Die Franzosen würden „weniger horten als die Deutschen. Sie würden allerdings mehr Wein kaufen oder den vorhandenen Weinkeller leer trinken“.

Tiere erobern die Hafenstadt

Perrine Cardinal, Studentin aus Brest, wohnt wie viele junge Leute wegen Corona derzeit nicht in ihrer kleinen Studentenbude mitten in Brest, sondern bei ihren Eltern. Sie sieht auch die guten Seiten der Krise: „Es gibt viel weniger Umweltverschmutzung. Die Tiere sind begeistert.“ Ziegen würden mitten auf den Straßen umherwandern, im Hafen gebe es wieder mehr Delfine. „Und sogar ein Riesenhai ist in Brest gesichtet worden.“

