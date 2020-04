Ab Mittwoch gilt in Schleswig-Holstein die Maskenpflicht. Und der Ansturm auf den Mund- und Nasenschutz hat längst begonnen. Viele Einzelhändler in Kiel haben auf die Nachfrage reagiert und Stoffmasken in ihr Sortiment aufgenommen. Einige nähen sie sogar selber. Das Angebot ist bunt und vielfältig.