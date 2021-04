Kiel

"Ich rechne fest damit, dass weniger Kunden und Kundinnen kommen", sagt Adrian Zorndt, Technischer Leiter des Sophienhofes in Kiel. Diese Erfahrungen seien bereits in anderen Städten, etwa Hamburg, gemacht worden. "Click & Meet" sei eine Hemmschwelle. Und das, obwohl es möglich sei, vor Ort in den Geschäften noch einen Termin zu machen.

"Mein erster Eindruck ist, dass die Kunden und Kundinnen bei den Mietern, bei denen "Click & Meet" gilt, sehr zurückhaltend sind", sagt auch Harald Rottes aus der Geschäftsführung des Citti-Parks."Wir rechnen mit großen Einbußen."

Corona-Maßnahmen verunsichern die Kundschaft im Citti-Park

Viele Menschen würden anrufen, weil sie nicht wüssten, wo und wie sie sich anmelden müssen. Im Lebensmittelhandel und anderen "systemrelevanten" Geschäften sei weder ein Termin noch die Erhebung der Kontaktdaten notwendig. In anderen Läden könnten die Termine auch im Citti-Park spontan ausgemacht werden. "Insgesamt hat sich da abseits der Kontakterhebung eigentlich nichts geändert", so Rottes.

Wenn dann zur Kontakterhebung noch eine App wie "Luca" zum Einsatz komme, gehe das "rasend schnell". Die Luca-App werde von einem Großteil der Geschäfte im Citti-Park angeboten, sagt Rottes. Auch über Papier-Formulare können sich Kundinnen und Kunden registrieren.

So läuft es auch beim Spielzeuggeschäft "Höhenflug" in der Holtenauer Straße. Geschäftsführer Stefan Schneider, der auch zum Vorstand des Vereins "Die Holtenauer" gehört, geht davon aus, dass die Nutzung der Luca-App schnell zunehmen wird. "Das ist komfortabler als in drei Geschäften hintereinander Zettel auszufüllen."

Bei "Höhenflug" kommt man auch mit spontanen Terminen schnell dran

Was die Termine angeht, lassen sich diese für "Höhenflug" zwar vorab online buchen. "Das wird in den meisten Fällen aber gar nicht nötig sein", so Schneider. Denn nach wie vor könnten zehn Kunden gleichzeitig in sein Geschäft kommen. Daher würden wohl auch die meisten, die spontan vorbeikommen, sofort einen Termin bekommen.

"Heute bin ich bislang positiv überrascht", sagt Schneider am Dienstag. Gefühlt herrsche trotz der "Click & Meet"-Regelung normaler Betrieb. Er gehe dennoch von massiven Umsatzeinbrüchen aus. "Bei den Kunden gibt es wegen der Maßnahmen eine große Verunsicherung", hat Schneider beobachtet. Bei dem Hin und Her der Corona-Regeln würden die Menschen die Übersicht verlieren.

Im Citti-Park soll es deswegen eine neue Werbekampagne geben, kündigt Rottes an. Diese soll über die Corona-Maßnahmen informieren und so die Hemmschwelle zum Shoppen mit Termin abbauen.