Corona: Medizinstudenten bieten Hilfe an

„Ich bin überzeugt, dass jeder Medizinstudent bereit ist, zu helfen und sich zu engagieren“, sagt Alina Richter. Die 26-Jährige ist Mitglied der Fachschaft Medizin und befindet sich gerade im letzten Tertial ihres Praktischen Jahres (PJ), das sie am St. Franziskus-Hospital in Flensburg absolviert.

Die Erfahrungen, die sie im Laufe ihres Studiums und insbesondere im PJ gesammelt hat, qualifizieren sie und ihre Kommilitonen, eine wichtige Hilfe im Krankenhaus zu sein, insbesondere in Zeiten, in denen das Gesundheitssystem zu überlasten droht.

Dass die Studenten in den fortgeschrittenen Semestern eine wichtige Unterstützung sein können, glauben auch Gesundheitsminister Jens Spahn, der die Idee, dass PJler im Krankenhaus einspringen, schon offen geäußert hat, und das Dekanat der Medizinischen Fakultät der CAU.

580 Studenten haben sich gemeldet

„Wir haben alle Medizinstudierenden aufgerufen, sich zu melden, um die Patientenversorgung zu unterstützen“, sagt Studiendekan Prof. Ingolf Cascorbi. Und die Resonanz der Studenten ist groß. „Hierauf haben sich schon mehr als 580 Studierende gemeldet.“

Das Dekanat, die Fachschaft und das Changemanagement des Universitätsklinikums arbeiten nun zusammen daran, die Studenten möglichst sinnvoll in die Patientenversorgung einzubeziehen. Hier ist auch keine Beschränkung auf das UKSH geplant, sondern ein Einsatz in allen Gesundheitseinrichtungen in Kiel und Umgebung, die Bedarf an studentischer Unterstützung haben.

Abschlussprüfung soll stattfinden

Allerdings hält das Dekanat wenig davon, dass die Studenten, die im April ihr PJ abschließen, ihr Lehre am Krankenhaus verlängern und dadurch nicht mit ihrem Dritten Staatsexamen das Studium beenden können.

„Es sollte alles daran gesetzt werden, dass die Studierenden ihre M3-Prüfungen regulär ablegen können, damit sie danach als approbierte Ärzte in den Kliniken eingesetzt werden können“, sagt Cascorbi.

Corona-Krise: Uni Kiel prüft virtuelle Vorlesungen

Direkt nach ihrem PJ bleiben Alina Richter nur noch wenige Wochen, um sich auf ihre Abschlussprüfung vorzubereiten. Besteht die 26-Jährige, ist sie approbierte Ärztin, hat somit mehr Eigenverantwortung als eine PJlerin und kann Patienten effektiver behandeln.

Durch Hilfe keine Zeit im Studium verlieren

Dass sich das Dekanat klar geäußert hat und die Studenten ihr praktisches Jahr wie geplant abschließen sollen und danach geprüft werden, ist ganz im Sinne von Alina Richter und ihren Kommilitonen. Bislang herrschte Unsicherheit, ob sie das PJ wirklich würden beenden können oder eventuell verpflichtet werden, es zu verlängern.

„Dass wir helfen wollen, steht außer Frage. Aber es ist auch wichtig, dass wir dadurch keine Zeit im Studium verlieren“, sagt Alina Richter, die befürchtet, dass in absehbarer Zeit die Hilfe von immer mehr Studenten an den Kliniken benötigt wird. „Für die Krankenhäuser wird die schlimmste Zeit noch kommen. Es werden sich noch viele Menschen anstecken.“

PJ auch ohne Zwischenprüfung

Recht unbürokratisch könnte hier für schnelle Hilfe gesorgt und aus der Not eine Tugend gemacht werden. Denn eigentlich steht im April das Zweite Staatsexamen an, das bestanden werden muss, damit die Studenten ins Praktische Jahr gehen dürfen.

Da aber aktuell völlig unklar ist, ob die Prüfung überhaupt geschrieben werden darf, da die Hochschulen geschlossen sind, gibt es die Überlegung, die Examenskandidaten dennoch zum PJ zuzulassen und die schriftliche Prüfung zu verschieben.

Die Entscheidung darüber muss das Bundesgesundheitsamt treffen. „Die Verlegung des Staatsexamen würde auch die Chance bieten, dass mehr Studierende vor dem PJ als Helfer eingesetzt werden können“, sagt Ingolf Cascorbi, der diese Regelung auch für sinnvoll hält.

