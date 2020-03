Die Geschäftsleute in der Holtenauer Straße in Kiel rufen um Hilfe. Der Unternehmensverein „Die Holtenauer“ hat Vermieter gebeten, den Gewerbetreibenden in der derzeitigen Corona-Siuation die Nettokaltmiete zu erlassen. Die ersten Immobilienbesitzer sind bereit, den Einzelhändlern entgegenzukommen.