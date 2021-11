Kiel

Die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz ist mehr als doppelt so hoch wie vor einem Monat. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist die Inzidenz sehr viel höher. Nach den Meldungen von Sonntag liegt der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 88,4. Am 1. Oktober gab es die Inzidenz noch mit 43,8 an. Am ersten Montag im November 2020 war die Zahl mit 37,7 noch geringer.

Die steigenden Fallzahlen lassen sich laut Kiels Gesundheitsdezernent, Gerwin Stöcken, nicht auf größere Ausbrüche zurückführen. Das Ausbruchsgeschehen in der Stadt sei diffus. Die Entwicklungen entsprächen dem allgemeinem Anstieg der Corona-Fälle überall in Deutschland. Stöcken nennt als Gründe die ansteckendere Delta-Variante sowie die Jahreszeit. „Im Herbst fühlt sich das Virus wohl.“

Der Gesundheitsdezernent macht allerdings darauf aufmerksam, dass nach wie vor überwiegend ungeimpfte Menschen infiziert seien. „Bei jedem fünften Positivfall handelt es sich um eine geimpfte oder genesene Person“, so Stöcken. „Allerdings ist nicht jeder Positivfall auch ein Krankheitsfall.“ Symptome zeigten insbesondere ungeimpfte Personen.

Leichter Anstieg der Corona-Patienten in den Kieler Krankenhäusern

Die zunehmenden Corona-Fälle führten laut Stöcken in den Krankenhäusern zu einem leichten Anstieg zu Behandelnder. Angespannt sei die Lage in den Kliniken noch nicht.

Auch an den Kieler Schulen bleibt Corona präsent. In der vergangenen Woche wurden 34 Schülerinnen und Schüler positiv auf das Coronavirus getestet, dazu kommen zwei Fälle bei Lehrkräften. In ganz Schleswig-Holstein waren es 286 Positivtests bei Schülerinnen und Schülern, 17 bei Lehrkräften. In den Kieler Kitas gibt es laut Stadt aktuell keine Corona-Fälle.

Von Jördis Früchtenicht und Jonas Bickel