Kiellinie bleibt bis 10. Mai gesperrt

Auch für Radfahrer bleibt es bei der Sperrung im ersten Abschnitt der Kiellinie zwischen dem Bernhard-Harms-Weg (Höhe „ Gosch“) und der Einmündung Lindenallee, teilte die Stadt am Sonntag mit. Damit die Abstandsregelungen eingehalten werden können, ist dort das Radeln auf dem Radweg neben dem Gehweg bereits seit dem 9. April verboten.

So soll gewährleistet werden, dass Passanten auf dem stark frequentierten Abschnitt den Corona-Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten können. Radfahrer sollen stattdessen die Fahrbahn benutzen. Die ursprüngliche Regelung war bis zum Sonntag, 3. Mai, befristet.

Diskussion über dauerhafte Sperrung

Die Sperrung des Abschnitts der Kiellinie hat dafür gesorgt, dass die Fahrbahn seit Ostern wie erhofft zwischen Lindenallee und Marinestützpunkt sehr gut von Radfahrern und Skatern angenommen wurde. In der Politik wurde die Diskussion laut, ob die nördliche Kiellinie nicht dauerhaft oder zumindest bis in den Sommer gesperrt werden sollte. Gleichzeitig haben sich Anwohner aus den Umgehungsstraßen gemeldet, die befürchten, dass in ihren Straßen das Verkehrsaufkommen steigen könnte.

