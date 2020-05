Ein Ramadanfest mit Abstand

Kiel

Der Vorplatz der Ulu Camii (Große Moschee) in der Elisabethstraße in Kiel-Gaarden wäre zum allabendlichen Fastenbrechen während des Ramadan eigentlich immer voll, erzählt Yunus Tasbasi. Doch der muslimische Fastenmonat ist in diesem Jahr anders als sonst. Aufgrund der Corona-Pandemie feiern Muslime auch in Kiel statt in großer Gemeinschaft im kleinen Kreis. "Natürlich haben wir gebetet, aber sonst war alles sehr monoton."

Das Fest des Fastenbrechens, das am Wochenende, 23. und 24. Mai, beginnt, wird ebenfalls ein anderes. "Wir haben eine riesige Familie, mit der wir sonst feiern. Wir hatten immer ein ganzes Lamm", sagt Tasbasi. Eigentlich sei es Tradition, dass die Jüngeren die Älteren zum Fest besuchen. Doch dieses Jahr werde er nicht wie üblich zu Großeltern, Onkeln und Tanten fahren. "Das wird alles digital sein."

Anzeige

Andacht wurde vom Offenen Kanal Kiel aufgezeichnet

Digital findet am Sonntag, 24. Mai, auch das morgendliche Gebet statt, das wichtiger Bestandteil des Festes ist. Darum hat sich der Vater von Yunus Tasbasi, Atilla Tasbasi, gekümmert. "Wir wollten dafür sorgen, dass alle gemeinsam an einer Stelle beten können", erzählt Atilla Tasbasi. Da das dieses Jahr nicht in der Moschee möglich sei, habe er den Offenen Kanal Kiel angesprochen, ob dieser die Andacht aufzeichnen könne. "Die haben sich sofort der Sache angenommen, dafür bedanke ich mich sehr." Es gebe zudem Überlegungen, das Gebet über weitere Offene Kanäle in Schleswig-Holstein zu zeigen.

Weitere KN+ Artikel

Aufgezeichnet wurde es am Mittwoch, 20. Mai, in der Ulu Camii der Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Kiel. Bekir Yalim, der Vorsitzende des Moscheevereins, freut sich darüber, dass durch die Ausstrahlung viele Menschen an der Andacht teilnehmen können. "Wir haben nach Alternativen zum Gebet in der Moschee gesucht. Wie die christlichen Gemeinden zu Ostern müssen wir jetzt auf die Bremse treten", sagt Yalim und meint damit, dass höchstens 50 Gläubige in die Moschee kommen könnten, in die sonst etwa 300 Menschen passen.

Corona-Auflagen gelten auch in der Moschee

Denn in der Ulu Camii gelten wie anderswo zahlreiche Corona-Auflagen: Zu anderen muss ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden, man muss sich in eine Anwesenheitsliste eintragen, Gebetsteppich und -kette ebenso wie den Koran selbst mitbringen, die Hände vor dem Betreten desinfizieren und eine Maske tragen.

Lesen Sie auch: Muslime halten sich an Corona-Verbote

"Es berührt uns, dass dieser Ramadan nicht so ist wie sonst", sagt der Imam Osman Nuri Aksakalli. Als die Moschee zu Beginn des Fastenmonats Ende April noch geschlossen war, habe er sich wie ein Waisenkind gefühlt. "Die Gebete zu Hause sind nicht mit denen in der Moschee vergleichbar."

Fatih Mutlu : " Moscheen sind Sozialräume"

In den 17 Mitgliedsgemeinden des Vereins Schura Schleswig-Holstein wird das Ramadanfest dieses Jahr ebenfalls anders als sonst. Nicht alle Moscheen würden öffnen, erklärt der Vereinsvorsitzende Fatih Mutlu. "Eigentlich geht es bei dem Fest darum, die Gemeinschaft zu betonen." So lade man sich gegenseitig zum Fastenbrechen ein. Die Großfamilie treffe sich zum Frühstück, für die Kinder gebe es Geschenke. Nun sind Zusammenkünfte auf zehn Personen beschränkt. "Viele werden die Möglichkeit von Video-Anrufen nutzen", so Mutlu.

Auch nach dem Ramadanfest werde vieles weiterhin nicht so sein wie früher. " Moscheen sind für die Menschen Sozialräume. Man tauscht sich nach dem Gebet aus, Jugendangebote finden hier statt", erläutert Mutlu. Eigentlich. Denn aktuell empfehle Schura seinen Mitgliedern, dass die Menschen die Moschee nach dem Gebet direkt verlassen sollen.

Zuckerfest Das ist das Fest des Fastenbrechens Am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan wird das dreitägige Fest des Fastenbrechens, auch als Zuckerfest bekannt, gefeiert. Es ist nach dem Opferfest der zweithöchste islamische Feiertag. Es beginnt mit dem Ende des Ramadan, dieses Jahr also am Abend des 23. Mai. Zum Ramadanfest sind Familienbesuche üblich, ebenso wie umfangreiche Festessen.

Die Andacht soll am Sonntag, 24. Mai, um 5.50 Uhr im Offenen Kanal Kiel ausgestrahlt werden. Wer erfahren möchte, wo sie sonst noch gezeigt wird, kann sich auf dieser Webseite registrieren.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.