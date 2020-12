Der Corona-Impfstoff soll früher zugelassen werden als geplant. Es wird nun mit einer Zulassung am 21. Dezember gerechnet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte an, dass die Impfungen am 27. Dezember beginnen sollen. Das ist aber nicht automatisch auch der Starttag des Kieler Impfzentrums.