Wer das Kieler Seniorenzentrum „Kaiser Wilhelm I. Stift“ besuchen will, muss zunächst eine FFP2-Maske aufsetzen, die Kontaktdaten angeben und wird dann auf Corona getestet. Die Vorsicht im Umgang mit dem Virus, sie ist in der Einrichtung wie in anderen Alten- und Pflegeheimen trotz Impfung noch da.