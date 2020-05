Livemusik für "gefangene" Seeleute

Kiel

Zu den Klängen von „Let Me Entertain You“ lief am Donnerstag das Schwerlastschiff „Anne-Sophie“ in die Holtenauer Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals ein. Die Besatzung aus Ghana, der Ukraine, Deutschland und den Philippinen tanzte an Deck. Grund war die Aktion Corona Port Concerts, die auf die Nöte der Seeleute in der Corona-Krise aufmerksam machen will.

Corona Port Concerts: Livemusik für eingesperrte Seeleute

Jan Herzog ist Initiator der Corona Port Concerts. Zehn Jahre ist er selbst zur See gefahren. Mittlerweile studiert der 32-Jährige Medizin. Die Schifffahrt aber hat er nicht vergessen, vor allem nicht in dieser Zeit. „Es ist eine unvorstellbare Vorstellung, dort an Bord gefangen zu sein – ohne Landgang, ohne Ablenkung. Während wir wieder ins Freibad und ins Kino dürfen, sind die Seeleute auf ihren Schiffen eingesperrt.“

Mehr als 200.000 Offiziere und Matrosen mussten Bordeinsätze verlängern

Die Seeschifffahrt ist von der Corona-Krise besonders betroffen. Durch die Reisebeschränkungen mussten laut der Deutschen Seemannsmission mehr als 200.000 Offiziere und Matrosen ihren Einsatz an Bord verlängern. Jeden Monat kommen etwa 100.000 Seeleute dazu, deren Vertrag offiziell zu Ende ist.

Die Crews sind während der Corona-Pandemie rigiden Beschränkungen unterworfen. Einige Seeleute durften seit Januar das Schiff nicht mehr verlassen, manche sind schon mehr als ein Jahr an Bord im Einsatz.

Corona Port Concerts hatten Auftakt in Hamburg

Die Idee der Hafenkonzerte: Die Seeleute sollen durch die Livemusik für ein paar Minuten die Belastung der vergangenen Wochen und Monate vergessen können. Am Sonntag hatte die Aktion in Hamburg ihren Auftakt.

Musiker fuhren auf einem Schiff durch den Hafen und gaben den Besatzungen auf den großen Pötten kleine Konzerte. „Da wurden einige Tränen vergossen“, sagte Herzog.

Rührende Szenen an der Schleuse Kiel-Holtenau

In Kiel-Holtenau nun der erste Ableger der Corona Port Concerts – und auch hier gab es rührende Szenen. Tobias Kaiser von der Deutschen Seemannsmission Kiel hatte das Konzert innerhalb weniger Tage organisiert. „Die Seeleute bekommen aktuell keine Abwechslung“, sagte der Seemannsdiakon. „Dazu kommt die fehlende Perspektive, wann sie wieder zu Hause sind und ihre Familien sehen können.“

Rockband Liebe Leudde: "Pflichttermin"

Die Band Liebe Leudde, eine Rockband aus Hamburg, spielte auf einem Containerdach für die einlaufenden Schiffe. Tobias Kaiser hatte sie bei einem Auftritt im Kieler Pub Pogue Mahone auf der Bühne gesehen. „Als er uns von der Idee erzählt hat, haben wir sofort gedacht: Dieser Termin ist Pflicht“, sagt Jonathan Rubarth, einer der Sänger der Band. „Nach acht Wochen ohne Bühnenauftritt haben wir ohnehin mit den Hufen gescharrt.“

Es war ein Moment der Leichtigkeit, der Freude, der Gemeinschaft am Donnerstagnachmittag an der Holtenauer Schleuse. Die Seeleute, die im Vorfeld von der Aktion erfahren hatten, begleiteten die Band am Schlagzeug, schwenkten ihre Nationalfahnen und klatschten und stampften zu „We Will Rock You“ mit.

Kapitän: "Das hat der Besatzung gut getan"

„Es war großartig und hat der Besatzung gut getan hat“, sagte Kapitän Renke Frerichs später am Telefon. „Für mich ist es nicht einfach, die Motivation an Deck in dieser Situation hochzuhalten.“

Frerichs hat das große Glück, nächste Woche in Rostock von Bord gehen zu dürfen. Dann sieht er seinen sieben Monate alten Sohn wieder. „Ich hoffe sehr, dass zeitnah mehr Länder den Crew-Wechsel ermöglichen“, denn Teile seiner Besatzung müssen weiter warten. Ein Crewmitglied ist seit 338 Tagen auf der „Anne-Sophie“ im Einsatz.

