Kiel

Das gute Wetter hat viele Menschen am Mittwoch in Kiel ins Freie gelockt. In fast allen Grünanlagen wurde sich getroffen und an einigen Orten auch gegrillt.

Wie die Polizei mitteilte, gab es dabei im späteren Tagesverlauf auch einen größeren Einsatz. Da im Schrevenpark gegen 21 Uhr noch über 300 Menschen saßen und sich einige nicht an die Corona-Regeln hielten, hatte der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt die Polizei um Unterstützung gebeten.

Polizei sprach Platzverweis im Schrevenpark aus

Mehrere Streifenwagen rückten an und unterstützen die städtischen Mitarbeiter bei der Räumung des Parks. "Etwa die Hälfte der Anwesenden ging aber bereits bei Eintreffen der Polizei. Die andere Hälfte verließ den Park nach Ansprache", so Polizeisprecher Matthias Felsch.

Nur gegen eine Person musste ein Platzverweis ausgesprochen werden. Gegen 22 Uhr war der Einsatz beendet und herrschte Ruhe im Park. Weitere Einsätze im Zusammenhang mit den Corona-Regeln gab es in der Nacht nicht.