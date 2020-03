Sehr enge Auflagen für Umzüge

Kiel

Fragen aufgeworfen hatte ein Tweet auf dem Kanal der Stadt vom Dienstagmorgen, in dem es heißt, dass " Umzüge nur stattfinden können, wenn eine mietrechtliche Pflicht zur Räumung besteht, das Mietverhältnis also zum Beispiel am 31. März endet". Und Ordnungsdezernent Christian Zierau räumte ein: "Das ist eine uns derzeit sehr oft gestellte Frage."

Zierau stellt dabei zunächst klar: "Für Umzugsunternehmen gibt es kein Problem." Sie dürfen ihrem Gewerbe auch in der Zeit der Corona-Krise weiter nachgehen. Auch hier gelte aber natürlich die im Sinne des Arbeitsschutzes notwendigen Hygieneregeln einzuhalten.

Verschärft wurden die Regeln nun aber für jene, die ihren Umzug privat organisieren und stemmen: "Bis zum 19. April nicht zwingend notwendige Umzüge müssen verschoben werden", twittert die Stadt.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Umzüge in Kiel gelten als private Veranstaltungen

Zierau erläutert, dass es sich bei privaten Umzügen genau genommen um Veranstaltungen handelt. Diese seien derzeit schlichtweg untersagt. Ausnahmen gelten lediglich, wenn die Miete der Wohnung vertraglich endet. "Das müsst Ihr nachweisen können", heißt es im Tweet der Stadt. Mit Kontrollen sei zu rechnen, so Zierau.

Bisher habe die Stadt etwa 20 Anfragen erhalten, die solche dringend notwendigen Umzüge betreffen, so Zierau. "Wir werden das weiter eng auslegen. Nur wer gezwungen ist, darf umziehen." Noch am Montag hatte die Stadt lediglich auf verschärfte Bedingungen bei Umzügen hingewiesen:

Der Tweet vom Dienstag ist daher überschrieben mit: " Update"

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.