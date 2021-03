Kiel

An einem weiteren Ort in Kiel werden demnächst Corona-Gratis-Schnelltests angeboten. Der Pflegedienst „Das TourTeam“ bietet ab Dienstag, 30. März, in seinen Räumlichkeiten in der Holtenauer Straße 243 die Abstriche an. Möglich wird das, da der Pflegedienst an den Kiel-Kanal in der Wik umzieht, der Mietvertrag an der Holtenauer Straße aber weiterläuft. Auf der frei werdenden Fläche entsteht nun das Testzentrum. Wie die Leiterin von „Das TourTeam“, Claudia Güldenzoph, sagt, können Personen, die sich testen lassen wollen, entweder spontan vorbeikommen oder vorab einen Termin ausmachen.

Möglich ist das ab Montag online unter www.testen-kiel.de oder telefonisch unter 0431/97993572. Ab Dienstag hat das Testzentrum von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Karfreitag wird von 10 bis 15 Uhr getestet. „Bei Bedarf haben wir länger auf“, sagt Güldenzoph. Ostersonntag und Ostermontag bleibt das Testzentrum geschlossen.

Erweiterte Öffnungszeiten über Ostern

Die weiteren Testanbieter in Kiel bleiben an allen Feiertagen geöffnet. Das Labor Krause, das fünf Zentren betreibt, behält seine Öffnungszeiten – montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr – bei. Das Testzentrum an der Eggerstedtstraße hat von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag und Sonnabend von 8 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das ASB-Zentrum an der Hamburger Chaussee hat neben den üblichen Zeiten zusätzlich am Karsonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Ostermontag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.