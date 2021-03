Kiel

„Vor dem Gratis-Angebot ließen sich viele Menschen auf Verdacht testen, da sie Symptome verspürten, jetzt kommen deutlich mehr Personen, die sich vorsichtshalber testen lassen wollen, weil sie beispielsweise ihre Eltern besuchen wollen“, sagt Thomas Lorentz, Geschäftsführer vom Labor Krause, das fünf der sechs Zentren betreibt. Entsprechend ist die Rate der Positiv-Tests gesunken. Von den 3170 Abstrichen waren 0,3 Prozent positiv. In der Vorwoche waren es 1,3 Prozent.

Stöcken sieht "noch Luft nach oben"

„Das Testangebot wird gut angenommen, aber es ist noch Luft nach oben“, sagt Gerwin Stöcken. Mit dieser Meinung steht der Gesundheitsdezernent nicht alleine da. Auch die Betreiber der Testzentren sehen sich noch längst nicht an der Kapazitätsgrenze, sind aber mit dem bisherigen Besucheraufkommen zufrieden.

Beim Testlabor Krause wurden in den ersten sieben Tagen 3170 Abstriche für den kostenlosen Antigen-Schnelltest gemacht. Im Vergleich zur Vorwoche, als für den Test noch gezahlt werden musste, ist das ein deutlicher Anstieg. Damals suchten laut Lorentz 184 Menschen pro Tag die Teststationen des Labors auf, nun sind es täglich rund 450 – nicht mit eingerechnet hierbei sind die PCR-Tests.

Nach schleppendem Beginn kommen immer mehr Menschen

Nachdem es am ersten Testtag vergangenen Montag noch etwas schleppend anlief, kamen ab Dienstag immer mehr Menschen zu den Krause-Stationen. „Am meisten los war am Sonnabend“, berichtet Lorentz. Kunden, die am Wochenende zum Einkaufen in die Innenstadt kamen, nutzten die Chance auf die Gratis-Tests.

Dieselbe Erfahrung macht Hans Bodo Ockenfels, der Geschäftsführer des Testzentrums an der Eggerstedtstraße. Von Tag zu Tag hat sich das Angebot mehr und mehr herumgesprochen. Mittlerweile hat die Stadt Hinweisschilder, die den Weg zu den Zentren anzeigen, aufgestellt. „Es muss erst noch bekannt werden, dass wir hier sind“, sagt Ockenfels. Anders als das Labor Krause gibt es das „Corona Testzentrum“ der Firma Belurra erst seit kurzer Zeit. Eröffnet an der Eggerstedtstraße wurde es erst vor drei Wochen, als noch nicht abzusehen war, dass es in Kiel wenige Zeit später Gratis-Tests geben wird.

Testzentrum Eggerstedtstraße kennen noch nicht alle

Ursprünglich stellt die Kieler Firma Belurra am Wellseedamm nachhaltige Reinigungsprodukte und Hygieneartikel für Hotels her. Doch da die Aufträge in der Corona-Krise weggebrochen sind, hat sich Geschäftsführer Ockenfels umorientiert. „Meine Eltern sind Ärzte, somit habe ich mich schon länger mit dem Thema beschäftigt.“ Als Experten hat er sich mit Dr. Godber Sönke Godbersen und Dr. Anna Godbersen aus dem Kopfcentrum am Germaniahafen zwei HNO-Mediziner ins Boot geholt, die das Personal geschult haben und selbst Abstriche übernehmen.

Vor dem Gratis-Angebot wurden an der Eggerstedtstraße rund 400 Tests pro Woche gemacht, nun sind es etwa 1300. „Einige positive Proben haben wir dabei herausfischen können“, sagt Ockenfels. Die Zahl der positiven Antigen-Schnelltests bewegt sich im einstelligen Bereich. Bei so einem Ergebnis kann im Anschluss direkt vor Ort ein PCR-Test durchgeführt werden, der allerdings noch bezahlt werden muss und 99 Euro kostet.

Schnelltest nicht nur für Kieler und Kielerinnen kostenlos

Mittlerweile hat sich auch die anfängliche Verwirrung gelegt, wer in den Testzentren einen kostenlosen Corona-Abstrich machen lassen darf. In den ursprünglichen Verträgen mit den Testlaboren war vorgesehen, dass das Angebot nur für Kielerinnen und Kieler gilt, woraufhin einige Menschen aus dem Umland wieder weggeschickt wurden oder für den Test zahlen mussten. Mittlerweile wurden die Verträge offiziell geändert, sodass die Antigen-Schnelltests generell gratis sind.