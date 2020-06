Als Tanja Brauer in der Karstadt-Filiale in Kiel einkaufen möchte, wird sie an der Tür aufgehalten. Sie trägt keine Maske – muss sie auch nicht. Für sie gilt eine Sonderregel, die das Kaufhaus aber nicht akzeptiert. Kein Einzelfall, sagt der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung.