Keine Ersatztermine - Corona: Sonntagsöffnungen in Kiel am 27. Februar und am 8. Mai fallen aus

Die verkaufsoffenen Sonntage am 27. Februar und am 8. Mai 2022 in Kiel fallen Corona zum Opfer. Der Handel hatte im Februar ohnehin noch keine hohe Frequenz erwartet. Der Öffnungstermin 8. Mai war aus anderen Gründen umstritten. Auf Ersatztermine verzichten die Gewerbetreibenden.