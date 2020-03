Nächster Schritt in den Ermittlungen zum Brand im sogenannten Bullenkloster in Kiel in der Nacht zum 5. März: Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, 600 Euro Belohnung ausgelobt. Das Feuer war in einem eigentlich unbewohnten Apartment ausgebrochen.