Kiel

Die große Schließungswelle von Corona-Testzentren ist trotz der seit Anfang Juli schlechteren Vergütung in Kiel ausgeblieben. Zwar verringerte sich die Zahl der Teststellen seit dem 11. Juni von 54 auf 48, die Befürchtungen mancher Betreiber traten zumindest in der Landeshauptstadt bislang nicht ein.

Die Corona-Testzentren müssen bundesweit seit Anfang des Monats mit weniger Geld auskommen. Nachdem Einzelfälle von Betrug mit Test-Abrechnungen bekannt geworden waren, hat die Bundesregierung die Corona-Testverordnung angepasst. In dem Zuge wurde unter anderem die Vergütung der Tests abgesenkt. Für die fünf Testzentren, die Labor Krause in Kiel betreibt, bedeutet das Sparmaßnahmen, wie Geschäftsführer Thomas Lorentz erklärt: „Wir müssen keinen Standort schließen, aber in anderen Dingen die Kosten senken.“

So würden etwa Personalkosten eingespart, indem größtenteils auf Ärztinnen und Ärzte an den Teststellen verzichtet werde. „Eigentlich habe ich lieber Ärzte vor Ort, weil diese die Menschen im Zweifelsfall besser aufklären“, so Lorentz.

Zusätzlich habe er die Preise für die Corona-Tests bei seinem Händler herunterhandeln können, allerdings liegen sie dennoch über der gezahlten Pauschale. „Insgesamt wurde die Vergütung ein wenig zu stark gesenkt. Gleichzeitig wird das Ziel, Betrug zu verhindern, damit nicht erreicht“, sagt Lorentz. Die neue Vergütung sei für die Standorte von Labor Krause noch gerade so auskömmlich.

Pro Corona-Test bekommen Teststellen 11,50 Euro

Seit Anfang Juli gibt es für die Testzentren bundesweit nur noch 11,50 Euro pro durchgeführten Corona-Test. Die Summe ist aufgeteilt in 3,50 Euro Sachkosten für das Testkit sowie acht Euro für die Durchführung. Zuvor waren es sechs Euro für den Test und zwölf Euro für die Durchführung. Machten Ärztinnen oder Ärzte den Corona-Test, gab es sogar 15 Euro dafür.

Für Tobias Lamprecht, den Geschäftsführer von First Class Medical, ist die geringere Kostenerstattung für die Tests legitim. „Die Preise im Einkauf sind ja massiv gefallen, auch wenn die Tests nicht mit denen aus dem Supermarkt vergleichbar sind.“ Lamprechts Unternehmen betreibt eine Teststelle in Kiel und insgesamt vier im Norden. Die acht Euro, die es für die Durchführung gibt, seien für den Betrieb der Standorte „die unterste Schmerzgrenze“.

Auch bei den zwei Teststellen, die Zahnarzt Sven Holtorf betreibt, sind die Kosten nach seinen Schilderungen nur noch knapp gedeckt. „Wir versuchen, weiterzumachen. Im Moment trägt es sich gerade so“, erzählt er. „Aber wir fahren auf Sicht und müssen sehen, welche Entwicklungen es nach den Ferien gibt.“ Sollten die Teststellen rote Zahlen schreiben, würde er das Angebot nicht mehr unbedingt aufrechterhalten.

In Kiel gibt es fast 50 Corona-Teststellen

Dass es nur noch 11,50 Euro statt 18 beziehungsweise 21 Euro pro Test gibt, hat in Kiel bislang nur geringe Auswirkungen. Die sechs Schließungen binnen eines Monats haben nach Angaben der Betreiber indes andere Gründe, so Stadtsprecherin Kerstin Graupner. Sie könnten daher nicht nur auf die veränderte Verordnung zurückgeführt werden. „Zudem zeigen uns die Rückmeldungen, dass in nächster Zeit nicht mit einem starken Rückgang von Teststellen in Kiel gerechnet werden muss. Alle passen sich an die neuen Vorgaben an.“

Neben einer geringen Vergütung gehört zu den neuen Anforderungen auch, dass die Teststellen ab 1. August das Testergebnis inklusive Zertifikat auf Wunsch auch über die Corona-Warn-App übermitteln müssen. Das sei sinnvoller, um Betrug zu verhindern, als die geänderte Vergütung, sagt Sven Holtorf. Die notwendigen Investitionen in die IT-Technik könnten dazu führen, dass dann Testzentren aussteigen, vermutet Lamprecht.

„Sommerloch“ bei Kieler Testzentren

Die Nachfrage nach Tests sei in den Sommerferien gesunken, so Lamprecht, der von einem „Sommerloch“ spricht. „Viele Menschen sind im Urlaub. Der Umsatzeinbruch ist horrend“, schildert auch Holtorf. Bei den Teststellen von Labor Krause gibt es laut Lorentz auch einen Rückgang.

Aus Sicht der Stadt ist die Dichte der Standorte in Kiel derzeit ausreichend, in fast allen Stadtteilen gebe es wohnortnahe Teststellen. Die drei Betreiber rechnen damit, dass die Nachfrage nach Corona-Tests nach den Ferien wieder steigen könnte und die aufgebaute Infrastruktur weiterhin notwendig sein wird.