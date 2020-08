Vorläufige Entwarnung für die drei Kieler Schulen mit Corona-Fällen: Die Tests zahlreicher Mitschüler, die in Quarantäne geschickt worden sind, haben allesamt zu negativen Ergebnissen geführt. Aktuell sind dennoch so viele Kieler infiziert wie lange nicht. Am Wochenende kamen neue Fälle hinzu.