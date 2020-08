Kiel

Nach Angaben der Stadt Kiel sind in den vergangenen Tagen insgesamt 50 Kieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Allein zwischen Freitagmittag bis Montagvormittag ist die Zahl der Betroffenen um 13 gestiegen. Nähere Informationen über die neuen Fälle gibt es noch nicht.

In Kiel befinden sich mittlerweile 657 Menschen in Quarantäne. Die Zahl ist laut Stadt deshalb so hoch, weil übers Wochenende auch Kinder aus drei Mettenhofer Kitas sowie jeweils ein Elternteil dazu als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt worden sind.

Hinzu kommen die Mitschüler, die bereits vergangene Woche nach Infektionsfällen an der Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule, der Gorch-Fock-Grundschule und der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule zur Sicherheit nicht mehr in den Präsenzunterricht kommen dürfen.

An der Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule wurden daraufhin 130 Neuntklässler getestet, an der Gorch-Fock-Schule 50 Drittklässler und an der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule 65 Siebtklässler. Gleichzeitig gab es an vielen Kieler Schulen eine heftige Debatte über das Thema Maskenpflicht.

Fünf Patienten werden derzeit in Kieler Kliniken an einer Covid-19-Erkrankung behandelt.

