Mit dem Test-Zeitraum nach den Sommerferien soll eine höchstmögliche Beteiligung erreicht werden. Ein entsprechendes Konzept wird gerade vom Gesundheitsamt der Landeshauptstadt erstellt.

Die Überprüfungen sind Teil der Anfang Juni beschlossenen Teststrategie des Landes. Sie sieht die Durchführung periodischer Prävalenzerhebungen, also das regelmäßige Testen einer Gruppe, in verschiedenen Kreisen und kreisfreien Städten und in bestimmten Bereichen vor, dazu gehören die Kitas der Landeshauptstadt.

Tests in Schleswig-Holstein unter anderem in Bildungseinrichtungen

In anderen Regionen des Landes wird in Bildungs- und Pflegeeinrichtungen und im Tourismusbereich getestet. In den Kieler Schulen laufen die Untersuchungen im Rahmen des Forschungsprojektes „Covid-Nachverfolgung SH+“. Finanziert werden die Maßnahmen vom Land, durchgeführt werden sollen sie von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes.

Mit den Untersuchungen in den Kitas sollen laut Gesundheitsamt asymptomatische Krankheitsverläufe und solche mit einzelnen Symptomen bei Kindern festgestellt werden. Auch das Ausmaß der Übertragung in den Einrichtungen soll untersucht werden, weswegen sowohl Kinder als auch Personal getestet werden sollen. Die Kinder seien infektionsepidemiologisch eine interessante Gruppe, da sie einerseits viele enge Kontakte hätten und andererseits bisher kaum Daten für diese Altersgruppe vorlägen, so das Gesundheitsamt.

Taskforce soll bei Corona-Infektionen Kontaktpersonen nachverfolgen

In den Schulen sollen nach den Sommerferien eine erweiterte Erfassung und wiederholte Überprüfungen von Kindern, Eltern und Lehrkräften ohne Covid-19-Symptome durchgeführt werden. Sollte jemand positiv auf das Coronavirus getestet werden, sollen Kontaktpersonen intensiv nachverfolgt werden.

Im Rahmen von „Covid-Nachverfolgung SH+“ wird dafür eine Taskforce aus Infektionsspezialisten bereitstehen. „Es geht darum, Ausbruchsgeschehen nachzuvollziehen und zur Eindämmung beizutragen“, so Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) im Juni.

